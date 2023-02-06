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Окупанти викрадають атомників, які відмовляються працювати на Запорізькій АЕС

06 лютого 2023, 16:48
Окупанти викрадають атомників, які відмовляються працювати на Запорізькій АЕС
Фото: nikvesti.com
У тимчасово окупованому Енергодарі почастішали випадки викрадень працівників ЗАЕС, які не погоджуються підписувати контракти з фейковою компанією від Росатому.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Велика кількість працівників відмовилась працювати на станції після окупації й наразі на станції утворився дефіцит працівників, бо ядерників не так багато на ринку праці. Відтак ворог хоче "переконати" українських енергетиків працювати на росіян. Родичам викрадених працівників не повідомлять, де їх тримають", - йдеться у повідомленні.

У Центрі нагадали, що раніше окупанти заблокували доступ на станцію майже 1500 українським працівникам ЗАЕС. Наразі росіяни не можуть ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки станції.

"Також варто зазначити, що окупанти продовжують блокаду Енергодару. росіяни тримають мешканців в місті заради того, аби використовувати їх, як живий щит. Виїхати з міста неможливо, росіяни нікого не випускають. За даними місцевої влади, в місті заблокували близько 10-15 тисячі місцевих із 53 тисяч, які проживали до окупації", - наголошує Центр національного спротиву.

Нагадаємо, Україна наклала санкції проти атомної галузі росії.

ЗАЕСокупанти

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