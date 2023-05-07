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ПОЛІТИКА

Окупанти вивозять награбоване з Запорізької області – Генштаб

07 травня 2023, 20:05
Окупанти вивозять награбоване з Запорізької області – Генштаб
Джерело: rbc.ua
В Михайлівці Запорізької області зафіксовано евакуацію усього майна разом із співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях.

росіяни продовжують під приводом евакуації вивозити награбоване майно з окупованої частини Запорізької області.

Про це повідомляють в Генштабі ЗСУ.

"російські окупанти продовжують під приводом евакуації мирних жителів вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів тимчасово захоплених територій Запорізької області. Так, в Михайлівці зафіксовано евакуацію усього майна разом із співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях", - говориться в повідомленні Генштаба.

В Дніпрорудне, за даними українського Генштаба, прибуло 15 автобусів для евакуації представників російських окупаційної адміністрації та так званої "народної міліції" разом з їхніми родинами. Військовослужбовці російських окупаційних військ масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі.

Нагадаємо, що 6 травня мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російська "евакуація" з окупованої частини Запорізької області відбувається надто швидко, і на КПП Чонгар по дорозі від Мелітополя до Криму утворилися величезні черги.

Раніше повідомлялось, що росія зіткнулася з найбільшою нестачею робочої сили за останні десятиліття.

Запорізька областьокупантивійна

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