Станом на 18.00 22 березня 2023 року всі підрозділи армії окупанта, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області залишили місто, але пізніше ГУР спростувало інформацію.

Про це повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

"Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони", – йдеться у заяві.

Пізніше Генштаб спростував цю інформацію.

"Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних", – зауважується в повідомленні.