Генштаб спростував інформацію, що окупанти вийшли з Нової Каховки
Про це повідомляється на офіційній фейсбук-сторінці Генерального штабу Збройних сил України.
"Цьому передував обхід найближчих помешкань місцевого населення з метою наживи. Окупанти "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони", – йдеться у заяві.
Пізніше Генштаб спростував цю інформацію.
"Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних", – зауважується в повідомленні.