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Окупанти з опівночі п'ять разів порушили "режим тиші"

"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї"
Російські окупаційні війська з початку поточної доби здійснили п'ять обстрілів у районі проведення операції Об'єднаних сил.
Окупанти з опівночі п Фото: slovoidilo.ua

"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр ООС.

Як уточнили у штабі, усі обстріли зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зокрема, позиції ОС поблизу Богданівки окупанти обстрілювали з напрямку Петрівського з протитанкового гранатомета; українські позиції неподалік Водяного – зі стрілецької зброї, з напрямків Пікузи та Ужівки.

Позиції ОС поблизу Новотроїцького окупанти обстріляли з напрямку Докучаєвська з великокаліберного кулемета. По українських військових поблизу Верхньоторецького бойовики з напрямку Василівки вели вогонь з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, що на Луганщині співробітники СБУ викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті зброї.

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