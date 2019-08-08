Окупанти з опівночі п'ять разів порушили "режим тиші"
"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр ООС.
Як уточнили у штабі, усі обстріли зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Зокрема, позиції ОС поблизу Богданівки окупанти обстрілювали з напрямку Петрівського з протитанкового гранатомета; українські позиції неподалік Водяного – зі стрілецької зброї, з напрямків Пікузи та Ужівки.
Позиції ОС поблизу Новотроїцького окупанти обстріляли з напрямку Докучаєвська з великокаліберного кулемета. По українських військових поблизу Верхньоторецького бойовики з напрямку Василівки вели вогонь з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", - наголосили у штабі.
Нагадаємо, що на Луганщині співробітники СБУ викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті зброї.
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