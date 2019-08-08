Окупанти з опівночі п'ять разів порушили "режим тиші"

"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї"

Російські окупаційні війська з початку поточної доби здійснили п'ять обстрілів у районі проведення операції Об'єднаних сил.

"Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр ООС.

Як уточнили у штабі, усі обстріли зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зокрема, позиції ОС поблизу Богданівки окупанти обстрілювали з напрямку Петрівського з протитанкового гранатомета; українські позиції неподалік Водяного – зі стрілецької зброї, з напрямків Пікузи та Ужівки.

Позиції ОС поблизу Новотроїцького окупанти обстріляли з напрямку Докучаєвська з великокаліберного кулемета. По українських військових поблизу Верхньоторецького бойовики з напрямку Василівки вели вогонь з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

"Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до будь-яких підступних і провокаційних дій противника", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, що на Луганщині співробітники СБУ викрили військових однієї з частин ЗСУ на незаконному збуті зброї.