Окупанти з опівночі тричі зривали "тишу" на сході України, загинув боєць ЗСУ Станом на 7 годину ранку, 19 серпня, зафіксовано також 3 порушення режиму припинення вогню

Протягом минулої доби, 18 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. У четвер з опівночі - також три: загинув один захисник.

Фото: unian.ua

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Об'єднаних сил у Фейсбуці. Так, поблизу Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру. Біля Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Станом на 7 годину ранку, 19 серпня, зафіксовано також 3 порушення режиму припинення вогню. У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї. Біля Кримського противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру. Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм. Читайте також: Окупанти з важкого озброєння обстріляли житловий сектор Авдіївки

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