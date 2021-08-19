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Окупанти з опівночі тричі зривали "тишу" на сході України, загинув боєць ЗСУ

Станом на 7 годину ранку, 19 серпня, зафіксовано також 3 порушення режиму припинення вогню
Протягом минулої доби, 18 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. У четвер з опівночі - також три: загинув один захисник.
Окупанти з опівночі тричі зривали "тишу" на сході України, загинув боєць ЗСУ Фото: unian.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Об'єднаних сил у Фейсбуці.
 
Так, поблизу Широкиного противник відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
 
Біля Водяного, що на Приазов’ї, російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
 
Неподалік Опитного ворог вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
 
Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
 
Станом на 7 годину ранку, 19 серпня, зафіксовано також 3 порушення режиму припинення вогню.
 
У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.
 
Біля Кримського противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру.
 
Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
 
В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
 
На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
 
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
 
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19 08 2021 09:46
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