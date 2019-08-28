Окупанти з початку доби дев'ять разів порушили "тишу"
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Лебединського з напрямку Ужівки – зі стрілецької зброї; неподалік Павлополя з напрямку Верхньошироківського – з ручних протитанкових гранатометів; поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Широкиного з напрямку Саханки, очевидно з метою нанесення максимальної шкоди військовослужбовцям Об'єднаних сил, противник застосував безпілотний літальний апарат з підвісом, на якому був закріплений для скиду гранатометний постріл (ВОГ-17).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – застосував заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а в районі Зайцевого – заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю; поблизу Новотошківського з напрямку Голубівського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Південного з напрямку шахти ім.Гагаріна – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Майорська з напрямку Шахта 6-7 о 12.25 год противник розпочав обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка – Бахмут" і застосував при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети.
"Через такі дії збройних формувань РФ та її найманців, що призвели до реальної загрози для життя та здоров’я мирного населення, а також персоналу, який здійснював свою діяльність в КПВВ "Майорське", командувачем операції Об'єднаних сил було прийнято рішення про тимчасове призупинення його роботи. Наразі роботу КПВВ "Майорське" відновлено", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, що один з ватажків бойовиків "ДНР" Олександр Ходаковський зізнався, що 2014 року віддавав наказ "обстрілювати Ясинувату реактивними снарядами". За його словами, на такий крок він пішов, щоб змусити Збройні сили України залишити місто.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн