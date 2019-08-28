Окупанти з початку доби дев'ять разів порушили "тишу"

"Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"

З початку доби 28 серпня окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй сторінці у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Лебединського з напрямку Ужівки – зі стрілецької зброї; неподалік Павлополя з напрямку Верхньошироківського – з ручних протитанкових гранатометів; поблизу Водяного з напрямку Ужівки – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Широкиного з напрямку Саханки, очевидно з метою нанесення максимальної шкоди військовослужбовцям Об'єднаних сил, противник застосував безпілотний літальний апарат з підвісом, на якому був закріплений для скиду гранатометний постріл (ВОГ-17).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Новолуганського з напрямку Доломітного – застосував заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а в районі Зайцевого – заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю; поблизу Новотошківського з напрямку Голубівського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Південного з напрямку шахти ім.Гагаріна – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Майорська з напрямку Шахта 6-7 о 12.25 год противник розпочав обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка – Бахмут" і застосував при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети.

"Через такі дії збройних формувань РФ та її найманців, що призвели до реальної загрози для життя та здоров’я мирного населення, а також персоналу, який здійснював свою діяльність в КПВВ "Майорське", командувачем операції Об'єднаних сил було прийнято рішення про тимчасове призупинення його роботи. Наразі роботу КПВВ "Майорське" відновлено", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що один з ватажків бойовиків "ДНР" Олександр Ходаковський зізнався, що 2014 року віддавав наказ "обстрілювати Ясинувату реактивними снарядами". За його словами, на такий крок він пішов, щоб змусити Збройні сили України залишити місто.