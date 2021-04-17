Окупанти за добу 15 разів обстріляли позиції ООС

Протягом минулої доби, 16 квітня, було зафіксовано 15 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації

За минулу добу окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

"Протягом минулої доби, 16 квітня, було зафіксовано 15 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться у повідомленні пресцентр штабу ООС.

Зокрема, неподалік населених пунктів Новгородське, Мар’їнка та Опитне противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля селища Невельське – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У передмісті населених пунктів Водяне, що на Донеччині, Луганське та Новоолександрівка ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Майорськ – зі стрілецької зброї.

Поблизу селищ Тарамчук та Красногорівка російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети, а біля Пісків – підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

У штабі повідомили, що бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 17 квітня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Водяного, що на Донеччині, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.