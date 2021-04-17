НОВИНИЗа минулу добу окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Окупанти за добу 15 разів обстріляли позиції ООС
Протягом минулої доби, 16 квітня, було зафіксовано 15 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації
Фото: з вільних джерел
"Протягом минулої доби, 16 квітня, було зафіксовано 15 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації", - йдеться у повідомленні пресцентр штабу ООС.
Зокрема, неподалік населених пунктів Новгородське, Мар’їнка та Опитне противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля селища Невельське – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У передмісті населених пунктів Водяне, що на Донеччині, Луганське та Новоолександрівка ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Майорськ – зі стрілецької зброї.
Поблизу селищ Тарамчук та Красногорівка російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети, а біля Пісків – підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.
У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
У штабі повідомили, що бойових втрат серед наших захисників за минулу добу немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Станом на 7 годину ранку, 17 квітня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік Водяного, що на Донеччині, ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає.
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