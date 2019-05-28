Окупанти застосовують 120-мм міномети, поранений військовий

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник обстріляв наші позиції поблизу міста Мар'їнка і селища Широкине з мінометів калібру 120 мм"

Окупанти у вівторок двічі порушили режим порушення вогню, поранено одного українського військового.

"Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник обстріляв наші позиції поблизу міста Мар'їнка і селища Широкине з мінометів калібру 120 мм", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що Верховна Рада змінила межі Бахмутського району Донецької області, збільшивши його територію на 71,7 гектара земель і включивши в нього село Гладосове.