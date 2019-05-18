Окупанти застосовують міномети та 152-мм артилерію, поранені троє бійців ЗСУ

"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї"

Російські окупаційні війська з початку доби здійснили сім обстрілів позицій Об'єднаних сил, внаслідок чого поранено трьох українських військових.

"Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС.

Як зазначається, всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Зокрема, по позиціях Об'єднаних сил поблизу Новотошківського бойовики відкривали вогонь з артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм, біля Кримського п'ять разів - з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, позиції поблизу селища Південного окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення", - поінформували у штабі.

Наголошується, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали "адекватну відповідь".

Нагадаємо, що бойовики "ЛНР" обстріляли житловий район Золотого.