Окупанти застосовують міномети та 152-мм артилерію, поранені троє бійців ЗСУ
"Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС.
Як зазначається, всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Зокрема, по позиціях Об'єднаних сил поблизу Новотошківського бойовики відкривали вогонь з артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм, біля Кримського п'ять разів - з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, позиції поблизу селища Південного окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
"Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил дістали поранення", - поінформували у штабі.
Наголошується, що на ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали "адекватну відповідь".
Нагадаємо, що бойовики "ЛНР" обстріляли житловий район Золотого.
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