Окупанти застосували озброєння танків та 120-мм калібр, травмовані двоє військових

Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із озброєння танків, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

З початку доби окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали бойові травмування.

Від початку доби ворог 12 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із озброєння танків, гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомляє прес-центр Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив сім обстрілів позицій Об'єднаних сил: три рази поблизу населеного пункту Широкине, з напрямку Саханки – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- поряд з Богданівкою, з напрямку Петрівського – з озброєння БМП;

- тричі околиці Водяного, з напрямку Азова та Пікузи – з озброєння танків, гранатометів різних систем та озброєння БМП.

- У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі в районі населеного пункту Новолуганське, з напрямку Доломітного – з мінометів калібру 82 мм;

- поряд із Попасною, з напрямку Калинового - з міномету калібру 120 мм;

- неподалік Золотого-4, з напрямку Золотого-5 – з міномету калібру 120 мм;

- околиці Майорська, з напрямку Шахти 6-7 – з протитанкового ракетного комплексу.

Унаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали бойове травмування.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються, зазначають у штабі

Нагадаємо, що упродовж 6 липня бойовики 26 разів обстріляли позиції української армії, 8 разів - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї. П’ятеро українських військових постраждали.