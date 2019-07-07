Війна на Донбасі: бойовики 26 разів порушили перемир’я, п'ятеро військових постраждали

На Донеччині штаб зафіксував 16 обстрілів біля населених пунктів: Широкине, Лебединське, Мар’їнка, Павлопіль, Богданівка, Водяне, Гнутове, Старогнатівка, Піщевик та Красногорівка

Упродовж 6 липня бойовики 26 разів обстріляли позиції української армії, 8 разів — із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї. П’ятеро українських військових постраждали.

Бойовики вели обстріли із артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів 120 та 82 мм, що заборонені Мінськими угодами, а також з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідмляє прес-служба штабу ООС.

На Донеччині штаб зафіксував 16 обстрілів біля населених пунктів: Широкине, Лебединське, Мар’їнка, Павлопіль, Богданівка, Водяне, Гнутове, Старогнатівка, Піщевик та Красногорівка. На Луганщині бойовики відкривали вогонь поблизу Хутора Вільного, Новотошківського, Новолуганського, Зайцевого, Новгородського, Південного, Світлодарська та населеного пункту Шуми.

"У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще чотири — бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться у повідомленні.

Від початку 7 липня бойовики вже 5 разів порушили режим припинення вогню.

Додамо, що пресцентр штабу ООС 5 липня повідомляє, що з них 11 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.