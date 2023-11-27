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Окупанти жаліються на вразливість своїх ліній зв'язку на лівому березі Херсонщини – ISW

27 листопада 2023, 09:53
Окупанти жаліються на вразливість своїх ліній зв'язку на лівому березі Херсонщини – ISW
Воєнкори скаржаться на стан військ поруч Кринок. Вони страждають від недостатньої вогневої підтримки, координації підрозділів, РЕБ, контрбатарейної боротьби і ППО.

Про це йдеться в щоденному звіті ISW.

Окупанти жаліються на вразливість російських наземних ліній зв’язку на лівому березі Херсонської області на тлі постійних скарг на слабкі можливості росії на цих позиціях. 

ISW заявляє, що з посиланням на російського блогера, особовий склад 70-ї мотострілецької дивізії рф часто пише йому про вразливість матеріально-технічної бази на східному березі Херсонської області біля Кринок і удари українських бпла. 

Інший воєнкор каже про проблеми росії з координацією підрозділів на цій ділянці фронту і про недбалість командирів на рівні роти та батальйону.

Блогер запропонував окупаційним військам під Кринками створити окрему протипілотну роту з особового складу окремого розвідувального батальйону 70-ї мотострілецької дивізії для захисту російських GLOC.

"російські GLOC на лівому березі Херсонської області, такі як траса E58 Антонівка-Сахи (приблизно 5-8 км від річки Дніпро), розташовані поблизу берегової лінії річки Дніпро, що робить їх уразливими для українських ударів", - пишуть аналітики ISW.

Мілблогери рф неодноразово скаржилися на стан військ поблизу Кринок, які страждають від недостатньої вогневої підтримки, координації підрозділів, РЕБ, контрбатарейної боротьби та ППО. Крім того, вони не взмозі витіснити українські війська з цього населеного пункту, тоді як ЗСУ не можуть зробити значний оперативний прогрес у районі східного берега.

 
війнаISW

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