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Штурми на Авдіївському напрямку не призведуть до активного просування росіян – ISW

25 листопада 2023, 10:02
Штурми на Авдіївському напрямку не призведуть до активного просування росіян – ISW
Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що нові штурми Авдіївки росіяни почали з слабшими механізованими силами і атаки ворога "не призведуть до швидкого просування".

Про це йдеться в звіті ISW.

"Українські офіційні особи повідомили, що російські війська розпочали нову наступальну операцію в напрямку Авдіївки", - йдеться в звіті. 

Експерти інституту вважають, що зі слабшими механізованими силами, ніж під час попередніх наступальних хвиль, що відбулися в жовтні.

Генеральний штаб України повідомив, що ЗСУ відбили більше 50 російських атак на Авдіївському напрямку протягом двох діб.

"Великі наземні штурми піхоти, ймовірно, становитимуть значну загрозу українським військам, що обороняються на Авдіївському напрямку, але не призведуть до швидкого просування росіян у цьому регіоні", - пишуть в ISW. 

Основні тези ISW за минуоу добу:

  • Українські офіційні особи повідомили, що російські війська розпочали нову наступальну операцію в напрямку Авдіївки.

  • Російські високопосадовці можуть бути залучені до ширшої схеми примусового всиновлення депортованих українських дітей.

  • Західні союзники України заявили про свою прихильність подальшому розвитку української системи протиповітряної оборони під час 17-ї віртуальної зустрічі у форматі "Рамштайн".

  • Президент Росії Володимир Путін взяв участь у сесії Ради ОДКБ у Мінську.

  • За повідомленнями, китайські компанії співпрацюють з російськими бізнесменами у плануванні будівництва підводного тунелю, який з'єднав би Росію з окупованим Кримом.

  • Європейські держави реагують на тривалу організацію Росією штучно створеної кризи з мігрантами на північно-західних кордонах.

  • За повідомленнями, російські правоохоронні органи затримали близько 700 мігрантів на складі в Московській області і видали кілька повісток до армії, ймовірно, в рамках зусиль, спрямованих на примус мігрантів до військової служби.

  • Кремль, імовірно, відновлює спроби контролювати всі системи відеоспостереження в Росії, що може бути частиною постійних зусиль з інтенсифікації інструментів цифрового авторитаризму для посилення внутрішніх репресій.

  • Російські війська провели наземні атаки вздовж лінії Сватове-Кремінна, під Бахмутом, поблизу Авдіївки, на захід і південний захід від Донецька, на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області, дещо просунувшись вперед у деяких районах.

  • Російська авіаційна промисловість, ймовірно, зазнає значних обмежень через міжнародні санкції та вимоги російської оборонно-промислової бази.

  • Російська окупаційна влада продовжує докладати зусиль для індоктринації українських дітей в окупованій Україні в російську національну та культурну ідентичність.

 

штурмАвдіївкаармія рфISW

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