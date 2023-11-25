Штурми на Авдіївському напрямку не призведуть до активного просування росіян – ISW
Про це йдеться в звіті ISW.
"Українські офіційні особи повідомили, що російські війська розпочали нову наступальну операцію в напрямку Авдіївки", - йдеться в звіті.
Експерти інституту вважають, що зі слабшими механізованими силами, ніж під час попередніх наступальних хвиль, що відбулися в жовтні.
Генеральний штаб України повідомив, що ЗСУ відбили більше 50 російських атак на Авдіївському напрямку протягом двох діб.
"Великі наземні штурми піхоти, ймовірно, становитимуть значну загрозу українським військам, що обороняються на Авдіївському напрямку, але не призведуть до швидкого просування росіян у цьому регіоні", - пишуть в ISW.
Основні тези ISW за минуоу добу:
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Українські офіційні особи повідомили, що російські війська розпочали нову наступальну операцію в напрямку Авдіївки.
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