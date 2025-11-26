Кая Каллас вимагає жорсткіших обмежень для росії

Каллас вважає, що російська армія та її бюджет повинні бути "обмежені, щоб запобігти новим атакам".

Висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас заявила, що російська армія повинна бути обмежена, щоб покласти край війні.

Про це інформує The Guardian.

На думку Каллас, російська армія та її бюджет повинні бути "обмежені, щоб запобігти новим атакам". Вона переконана, що основна увага повинна бути зосереджена на "обмеженні росії, щоб вона не мала можливості знову вторгнутися".

"Справедливий і тривалий мир в Україні необхідний, щоб запобігти продовженню війни", – наголосила політикиня.

Каллас також заявила, що "думка про те, що Україна програє, є хибною", і підкреслила, що необхідні додаткові санкції проти росії, а також більша підтримка України.

"Будь-яка мирна угода повинна включати поступки з боку росії", – зазначила головна дипломатка ЄС.

За її словами, основна увага в угоді "має бути зосереджена на тому, що повинна зробити росія".

Нагадаємо, глава Єврокомісії застерегла, що попри заяви москви про готовність до переговорів, її позиція не змінилася: росія прагне перекроювати кордони та повертати втрачені сфери впливу. Швидкі мирні перемовини, які просувають США, можуть створити ризики дострокового послаблення санкційного тиску на кремль.