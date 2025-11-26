Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фон дер Ляєн закликала ЄС посилити тиск на росію

26 листопада 2025, 16:33
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Незважаючи на заявлений намір росії вести мирні переговори, позиція росії не змінилася – це бачать у Європі.

У Страсбурзі триває пленарний тиждень Європарламенту, під час якого європейські законодавці обговорюють ключові геополітичні виклики – від війни в Україні до майбутнього європейської оборони. Центральною темою середи стало формування єдиного європейського підходу до встановлення миру в Україні.

Перед євродепутатами виступила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, підкресливши, що Європейський Союз має чітко заявити про неприпустимість поділу суверенної держави та перегляду кордонів силою.

"Ми повинні чітко заявити, що не може бути одностороннього поділу суверенної європейської країни і що кордони не можуть бути змінені силою. Легітимізація підриву кордонів сьогодні відкриє двері для нових воєн завтра", – цитує слова фон дер Ляєн The Guardian.

Глава Єврокомісії застерегла, що попри заяви москви про готовність до переговорів, її позиція не змінилася: росія прагне перекроювати кордони та повертати втрачені сфери впливу. Швидкі мирні переговори, які просувають США, можуть створити ризики дострокового послаблення санкційного тиску на кремль.

Фон дер Ляєн наголосила, що росія традиційно загострює насильство щоразу, коли з'являється можливість реального прогресу в переговорах. Вона згадала про нові масовані удари рф по українських містах, які кремль здійснив на тлі активізації дипломатичних дискусій.

"Для росії Україна залишається першим кроком у набагато масштабнішій грі… Ми не бачимо ознак справжньої готовності припинити конфлікт", – підкреслила політикиня.

Попри тривожні сигнали, очільниця Єврокомісії висловила стриманий оптимізм щодо шансів на мирні зрушення, хоча й визнала, що "майбутні дні сповнені небезпеки".

Вона закликала ЄС і далі тиснути на москву, водночас беручи участь у всіх дипломатичних зусиллях, здатних привести до справедливого та міцного миру.

На завершення фон дер Ляєн підкреслила, що майбутнє України пов'язане з Європою, фактично підтвердивши незмінність курсу ЄС на українську інтеграцію:

"Ми повинні знайти спосіб зупинити вбивства, допомогти Україні відновитися, забезпечити її довгострокову безпеку та створити краще майбутнє – європейське майбутнє для України".

На цьому тлі відбулася і телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та Урсулою фон дер Ляєн.

Президент повідомив у соцмережах, що сторони обговорили актуальну дипломатичну ситуацію, а також роботу ЄС над рішенням щодо використання заморожених російських активів для підтримки України. Вони скоординували подальші контакти.

"Подякував Урсулі за чітку позицію та меседжі на підтримку України під час її сьогоднішнього виступу в Європарламенті. Наш погляд однаковий: допоки росія продовжуватиме відкидати всі мирні зусилля, санкції проти неї мають збільшуватися, а оборонна й фінансова допомога Україні – продовжуватися", – зазначив Зеленський.

