Окупанти змушують бюджетників отримувати паспорти рф – ЦНС

Окупанти вимагають від співробітників бюджетних сфер на захоплених територіях отримувати паспорти рф. Також від них вимагають написати заяву про відмову від українського громадянства.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Так, окупаційні адміністрації донесли до бюджетників (лікарів, комунальників та інших), що їм усім необхідно отримати паспорт рф, інакше вони не зможуть більше працювати.

"Крім того, вони мають написати заяву про відмову від українського громадянства", - йдеться у публікації.

Також росіяни запускають на захоплених територіях України центри зайнятості, але стати на облік там можна буде лише із паспортом ворога, додали у ЦНС.

"Тобто, спочатку росіяни захопили та знищили міста на півдні та сході країни, й потім добили промисловість, яку порізали на метал. Тепер же ворог створює умови коли працювати або отримати виплати по безробіттю можна лише при умові отримання своєї червоної макулатури", - зазначають в центрі.

Жителів окупованих населених пунктів закликають ігнорувати вимоги інтервентів та виїжджати на території підконтрольні уряду України.

Нагадаємо, 26 грудня путін затвердив порядок видачі паспортів рф мешканцям окупованих територій України. Так, російські паспорти в окупації видаватимуть протягом 10 днів, а діти нібито автоматично набувають громадянства рф.

У міністерстві закордонних справ України назвали таку примусову паспортизацію росією на окупованих територіях черговим доказом геноциду.

Раніше повідомлялось, що президент рф владімір путін заявив, що москва готова вести переговори про припинення війни, але звинуватив Україну та Захід у "відмові" йти на компроміс.