Матеріали:
Теми:

Окупанти змушують бюджетників отримувати паспорти рф – ЦНС

31 грудня 2022, 10:15
Окупанти змушують бюджетників отримувати паспорти рф – ЦНС
Фото: з вільних джерел
Окупанти вимагають від співробітників бюджетних сфер на захоплених територіях отримувати паспорти рф. Також від них вимагають написати заяву про відмову від українського громадянства.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Так, окупаційні адміністрації донесли до бюджетників (лікарів, комунальників та інших), що їм усім необхідно отримати паспорт рф, інакше вони не зможуть більше працювати.

"Крім того, вони мають написати заяву про відмову від українського громадянства", - йдеться у публікації.

Також росіяни запускають на захоплених територіях України центри зайнятості, але стати на облік там можна буде лише із паспортом ворога, додали у ЦНС.

"Тобто, спочатку росіяни захопили та знищили міста на півдні та сході країни, й потім добили промисловість, яку порізали на метал. Тепер же ворог створює умови коли працювати або отримати виплати по безробіттю можна лише при умові отримання своєї червоної макулатури", - зазначають в центрі.

Жителів окупованих населених пунктів закликають ігнорувати вимоги інтервентів та виїжджати на території підконтрольні уряду України.

Нагадаємо, 26 грудня путін затвердив порядок видачі паспортів рф мешканцям окупованих територій України. Так, російські паспорти в окупації видаватимуть протягом 10 днів, а діти нібито автоматично набувають громадянства рф.

У міністерстві закордонних справ України назвали таку примусову паспортизацію росією на окупованих територіях черговим доказом геноциду.

Раніше повідомлялось, що президент рф владімір путін заявив, що москва готова вести переговори про припинення війни, але звинуватив Україну та Захід у "відмові" йти на компроміс.

війнаПутінокупантипаспорт рф

Останні матеріали

Ракети та шахеди проти HIMARS – що ефективніше. Чергове побоїще від ваґнерівців – Том Купер
Cуспільство
Ракети та шахеди проти HIMARS – що ефективніше. Чергове побоїще від ваґнерівців – Том Купер
Переклад iPress – 31 грудня 2022, 11:21
Тільки ресурси. Більше жодних
Політика
Тільки ресурси. Більше жодних "котлет по-київськи" для України – Project Syndicate
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 16:17
Зсередини контрнаступів. П'ять ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post
Зсередини контрнаступів. П'ять ключових висновків: як харківський та херсонський контрнаступи змінили хід війни – The Washington Post
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 14:41
Сучасна росія у світлі української соціології. Жираф, якому зрештою доведеться віддати чужі території
Cуспільство
Сучасна росія у світлі української соціології. Жираф, якому зрештою доведеться віддати чужі території
Дмитро Редько – 30 грудня 2022, 14:11
Зеленський нагадав Америці про саму себе. США мають дякувати Україні – The Atlantic
Політика
Зеленський нагадав Америці про саму себе. США мають дякувати Україні – The Atlantic
Переклад iPress – 30 грудня 2022, 09:11
США не злякалися ядерної балаканини кремля. Що Трамп і Маск не розуміють в ядерних загрозах росії – Філліпс О’Брайен
Політика
США не злякалися ядерної балаканини кремля. Що Трамп і Маск не розуміють в ядерних загрозах росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 15:38
Інструмент тролінгу. росія тішиться через перетворення Ілона Маска на корисного ідіота – Джулія Девіс
Cуспільство
Інструмент тролінгу. росія тішиться через перетворення Ілона Маска на корисного ідіота – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 12:02
США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій Америка покинула Україну – Енн Епплбом
Cуспільство
США повинні дякувати Україні. Світ уникнув жорстокої альтернативної реальності, в якій Америка покинула Україну – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 грудня 2022, 09:15
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється