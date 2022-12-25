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ПОЛІТИКА

Президент рф путін заявив, що росія готова вести мирні переговори - Sky News

25 грудня 2022, 12:25
Президент рф путін заявив, що росія готова вести мирні переговори - Sky News
Путін
Президент рф владімір путін заявив, що москва готова вести переговори про припинення війни, але звинуватив Україну та Захід у "відмові" йти на компроміс

Президент рф владімір путін  заявив, що москва готова вести переговори про припинення війни, але звинуватив Україну та Захід у "відмові" йти на компроміс, пише Sky News.

"Ми готові вести переговори з усіма зацікавленими сторонами про прийнятні рішення, але це залежить від них - не ми відмовляємося від переговорів, а вони", - сказав президент росії державному телебаченню.

Його коментарі навряд чи стануть реальним кроком вперед, оскільки, схоже, росія все ще не бажає виводити свої війська з України – те, що Київ назвав передумовою для повернення за стіл переговорів.

путін продовжив: "Я вважаю, що ми діємо в правильному напрямку, ми відстоюємо наші національні інтереси, інтереси наших громадян, нашого народу. І у нас немає іншого вибору, окрім як захистити наших громадян".

москва наполягає, що її так звана "спеціальна військова операція" спрямована на захист російськомовних людей в Україні.

Проте Україна та Захід кажуть те, що бачить весь світ - метою російського військового вторгнення було і є -  взяти Україну під свій повний контроль.


війнаПутінУкраїнапереговоримирнірф тероризм

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