Окупаційна влада Криму попросить Україну пустити воду з Дніпра на півострів

Відзначають, що вода з Дніпра дозволить вирішити багато питань у північній частині анексованого півострова

Окупаційна влада анексованого Росією Криму має намір звернутися до керівництва РФ з проханням почати переговори з Україною з приводу запуску на півострів води з річки Дніпро.

Таку ідею озвучив "заступник голови Ради міністрів - постпред Криму при президенті РФ" Георгій Мурадов, повідомляє LB.ua з посилання на російське інформагентство ТАСС.

"Ми хотіли б просити допомогти почати зондаж, можливо, переговорний процес з українською стороною про те, щоб вони нашу воду пропускали до Криму. Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", - сказав Мурадов.

За його словами, вода з Дніпра дозволить вирішити багато питань у північній частині окупованого Росією півострова.

Нагадаємо, що замовником дослідження є Державна дума Росії, яка хоче побачити "порівняння соціально-економічного та законодавчого регулювання ключових сфер життя Криму в період СРСР, у складі України і складі Росії".