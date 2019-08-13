Окупаційна влада Криму попросить Україну пустити воду з Дніпра на півострів
Таку ідею озвучив "заступник голови Ради міністрів - постпред Криму при президенті РФ" Георгій Мурадов, повідомляє LB.ua з посилання на російське інформагентство ТАСС.
"Ми хотіли б просити допомогти почати зондаж, можливо, переговорний процес з українською стороною про те, щоб вони нашу воду пропускали до Криму. Це не вода річки Дніпро, яка належить Україні, це наша вода, що йде з території РФ", - сказав Мурадов.
За його словами, вода з Дніпра дозволить вирішити багато питань у північній частині окупованого Росією півострова.
Нагадаємо, що замовником дослідження є Державна дума Росії, яка хоче побачити "порівняння соціально-економічного та законодавчого регулювання ключових сфер життя Криму в період СРСР, у складі України і складі Росії".
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