Росія оголосила про тендер для підрахунку "збитків" завданих Криму від України На російському сайті держзакупівель розміщений тендер на виконання так званого дослідження для "оцінки збитку", завданого Криму з 1991 по 2014 рік, коли анексований нині півострів перебував під контролем України

Замовником дослідження є Державна дума Росії, яка хоче побачити "порівняння соціально-економічного та законодавчого регулювання ключових сфер життя Криму в період СРСР, у складі України і складі Росії".

Фото: Facebook / Nepop Liuba

Початкова вартість дослідження – 10 мільйонів російських рублів (понад 150 тисяч доларів), йдеться у "Крим.Реалії". Заявки на участь прийматимуть до 27 червня. Виконавця оберуть 11 липня за підсумками конкурсу. 15 березня на спільному засіданні Ради Держдуми з російським парламентом Криму та урядом Севастополя голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що Росія повинна вимагати від України компенсацію за 25 років, упродовж яких Крим перебував у її складі. 20 березня Володін заявив про створення спеціальної робочої групи в нижній палаті російського парламенту, що оцінить "збиток від дій України економіці Кримського півострова". У Держдумі Росії заявили, що "збиток", понесений Кримом з моменту проголошення незалежності України і до анексії півострова Росією, «значно перевищує» суму 1,5 трлн рублів. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін дані рішення назвав "черговою кризою жанру". Читайте також: Україна виконала свою частину Мінських угод, все тепер залежить від Росії, - Волкер

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