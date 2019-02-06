Росія оголосила про тендер для підрахунку "збитків" завданих Криму від України
Початкова вартість дослідження – 10 мільйонів російських рублів (понад 150 тисяч доларів), йдеться у "Крим.Реалії".
Заявки на участь прийматимуть до 27 червня. Виконавця оберуть 11 липня за підсумками конкурсу.
15 березня на спільному засіданні Ради Держдуми з російським парламентом Криму та урядом Севастополя голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що Росія повинна вимагати від України компенсацію за 25 років, упродовж яких Крим перебував у її складі.
20 березня Володін заявив про створення спеціальної робочої групи в нижній палаті російського парламенту, що оцінить "збиток від дій України економіці Кримського півострова". У Держдумі Росії заявили, що "збиток", понесений Кримом з моменту проголошення незалежності України і до анексії півострова Росією, «значно перевищує» суму 1,5 трлн рублів.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін дані рішення назвав "черговою кризою жанру".
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