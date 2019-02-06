Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Росія оголосила про тендер для підрахунку "збитків" завданих Криму від України

На російському сайті держзакупівель розміщений тендер на виконання так званого дослідження для "оцінки збитку", завданого Криму з 1991 по 2014 рік, коли анексований нині півострів перебував під контролем України
Замовником дослідження є Державна дума Росії, яка хоче побачити "порівняння соціально-економічного та законодавчого регулювання ключових сфер життя Криму в період СРСР, у складі України і складі Росії".
Росія оголосила про тендер для підрахунку "збитків" завданих Криму від України Фото: Facebook / Nepop Liuba

Початкова вартість дослідження – 10 мільйонів російських рублів (понад 150 тисяч доларів), йдеться у "Крим.Реалії".

Заявки на участь прийматимуть до 27 червня. Виконавця оберуть 11 липня за підсумками конкурсу.

15 березня на спільному засіданні Ради Держдуми з російським парламентом Криму та урядом Севастополя голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що Росія повинна вимагати від України компенсацію за 25 років, упродовж яких Крим перебував у її складі.

20 березня Володін заявив про створення спеціальної робочої групи в нижній палаті російського парламенту, що оцінить "збиток від дій України економіці Кримського півострова". У Держдумі Росії заявили, що "збиток", понесений Кримом з моменту проголошення незалежності України і до анексії півострова Росією, «значно перевищує» суму 1,5 трлн рублів.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін дані рішення назвав "черговою кризою жанру".

Читайте також: Україна виконала свою частину Мінських угод, все тепер залежить від Росії, - Волкер

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 06 2019 15:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

#бізнес_ветеранів: Сімейна крамничка солодощів від Віталія Карабута

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.