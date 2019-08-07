Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Кандидатка в депутати заявляє, що її незаконно виключили зі списку "Слуги народу"

"Я підтримую президента, але не підтримую олігархів та корупційні ігри, в які намагаються грати деякі члени команди президента"
Кандидатку в народні депутати від "Слуги народу", виконавчу директорку Незалежної асоціації банків України Олену Коробкову, на її думку, незаконно виключили зі списку партії.
Кандидатка в депутати заявляє, що її незаконно виключили зі списку "Слуги народу" Фото: facebook.com/ekorobkova

"Я жодних заяв не писала. Написати заяву минулою датою я також не можу, а вчора на з’їзді голосували списком, відповідно і рішення з’їзду є незаконним. Через мою принципову позицію як експерта стосовно Приватбанку в гру включились старі олігархічні клани зі своїми шавками типа Дубинського і Ко, які намагались дискредитувати мене фейковими постами. Але й на цьому не зупинились – почалися погрози мені, родині та моєму життю. Навіть в такому формулюванні: або її приберуть зі списка, або я приберу її фізично", - написала Олена Коробкова на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що на з'їзді в неділю, 7 липня, "Слуга народу" виключила зі свого виборчого списку сім кандидатів, зокрема, Коробкову Олену Анатоліївну (№ 31) – нібито за власним бажанням.

Підставами для виключення, як зазначили в партії, стали "постпраймеріз" – інформація, надана громадянами через партійний сайт.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 07 2019 19:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
  • Нові глави ОДА. Кого Зеленський призначає в регіонахТорговець із Придністров'я, прихильник возз'єднання "братських народів", одногрупник Разумкова та інші ставленики Зеленського
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чи загрожує Україні енергетична криза?

Чи загрожує Україні енергетична криза?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.