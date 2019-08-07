Кандидатка в депутати заявляє, що її незаконно виключили зі списку "Слуги народу"
"Я жодних заяв не писала. Написати заяву минулою датою я також не можу, а вчора на з’їзді голосували списком, відповідно і рішення з’їзду є незаконним. Через мою принципову позицію як експерта стосовно Приватбанку в гру включились старі олігархічні клани зі своїми шавками типа Дубинського і Ко, які намагались дискредитувати мене фейковими постами. Але й на цьому не зупинились – почалися погрози мені, родині та моєму життю. Навіть в такому формулюванні: або її приберуть зі списка, або я приберу її фізично", - написала Олена Коробкова на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, що на з'їзді в неділю, 7 липня, "Слуга народу" виключила зі свого виборчого списку сім кандидатів, зокрема, Коробкову Олену Анатоліївну (№ 31) – нібито за власним бажанням.
Підставами для виключення, як зазначили в партії, стали "постпраймеріз" – інформація, надана громадянами через партійний сайт.
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