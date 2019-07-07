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Партія Зеленського виключила зі списку сім кандидатів

Зокрема, були виключені: Баланюк Юрій Вікторович, Боярчук Роман Михайлович, Вітікач Віталій Вікторович, Кавун Ольга Олександрівна
Партія "Слуга народу" на з'їзді в неділю виключила зі свого виборчого списку сім кандидатів.
Партія Зеленського виключила зі списку сім кандидатів

"Сьогодні делегати з'їзду партії "Слуга Народу" проголосували за виключення з виборчого списку в загальнодержавному окрузі семи осіб, двоє з яких звернулися до голови партії із заявою про виключення зі списку за власним бажанням", - повідомляє "Українська правда".

Зокрема, були виключені: Баланюк Юрій Вікторович (№ 164) – за власним бажанням; Боярчук Роман Михайлович (№ 71); Вітікач Віталій Вікторович (№ 177); Кавун Ольга Олександрівна (№ 78); Коробкова Олена Анатоліївна (№ 31) – за власним бажанням; Соколов Михайло Юрійович (№ 99); Рагімова Анастасія Борисівна (№ 170).

У партії додали, що 8 липня її юристи звернуться до ЦВК для скасування реєстрації цих семи кандидатів.

"Підставами для виключення зі списку стали результати постпраймеріз, надана громадянами через партійний сайт інформація", - додали в "Слузі народу".

Нагадаємо, що прохідний бар'єр у Раду долають п'ять партій: Політична партія "Слуга народу" залишається лідером електоральних уподобань українців, але її рейтинг далі знижується. За неї готові проголосувати 42,3% виборців серед тих, хто має намір узяти участь у виборах 21 липня і визначився із симпатіями, тоді як попереднього тижня цей показник перевищував 45%.

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07 07 2019 14:22
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