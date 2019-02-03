СПОРТ НОВИНИУкраїнська велосипедистка виборола "срібло" в гіті на 500 метрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Олена Старикова – віце-чемпіонка світу з велотреку
Час українки - 33,307 сек. Вона поступилася півсекунди лише чемпіонці - Дарьї Шмельовій з Росії
Фото: UEC
У польському Прушкові триває чемпіонат світу з велоспорту на треку. Українська велосипедистка Олена Старикова стала срібним призером у гіті на 500 метрів, - повідомляє "Укрінформ".
У Прушкові в гіті на 500 метрів Олена Старикова показала другий час і виборола "срібло". Час українки – 33,307 сек. Вона поступилася півсекунди лише чемпіонці – Дарьї Шмельовій з Росії.
Старикова принесла українській збірній першу з 2008 року нагороду на чемпіонаті світу з велотреку.
Нагадаємо, що український плавець Михайло Романчук виграв золоту медаль на міжнародних змаганнях Antwerp Diamond Speedo Racе, які проходили в бельгійському Антверпені.
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02 03 2019 23:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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