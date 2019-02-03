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Олена Старикова – віце-чемпіонка світу з велотреку

Час українки - 33,307 сек. Вона поступилася півсекунди лише чемпіонці - Дарьї Шмельовій з Росії
Українська велосипедистка виборола "срібло" в гіті на 500 метрів.
Олена Старикова – віце-чемпіонка світу з велотреку Фото: UEC

У польському Прушкові триває чемпіонат світу з велоспорту на треку. Українська велосипедистка Олена Старикова стала срібним призером у гіті на 500 метрів, - повідомляє "Укрінформ".

У Прушкові в гіті на 500 метрів Олена Старикова показала другий час і виборола "срібло". Час українки – 33,307 сек. Вона поступилася півсекунди лише чемпіонці – Дарьї Шмельовій з Росії.

Старикова принесла українській збірній першу з 2008 року нагороду на чемпіонаті світу з велотреку.

Нагадаємо, що український плавець Михайло Романчук виграв золоту медаль на міжнародних змаганнях Antwerp Diamond Speedo Racе, які проходили в бельгійському Антверпені.

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02 03 2019 23:58
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