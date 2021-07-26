СПОРТ НОВИНИОлімпійські Ігри в Токіо мають стати найдорожчими Іграми в історії - загальні витрати перевищать 25 млрд дол.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Олімпіада в Токіо стане найдорожчою в історії Ігор – ЗМІ
Заборона на глядачів стала ударом по тисячам японських власників квитків і місцевим організаторам, які втратять близько 800 млн дол доходу від продажу квитків. Також кількість людей, які приїжджають з-за кордону на Олімпіаду, скоротилась приблизно на дві третини
Фото: З вільних джерел
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За офіційними даними, бюджет Ігор в Токіо становить 15,4 млрд дол. Проте японські аудитори заявили, що витрати вже перевищили 20 млрд дол.
Це майже утричі більше, ніж було заявлено у заявці Токіо перед отриманням права на проведення Олімпіади.
Загалом сума в 25 млрд дол - на 11,04 млрд дол більше, ніж було витрачено на літню Олімпіаду в Лондоні в 2012 році, і на 5 млрд дол більше, ніж на зимову Олімпіаду в Сочі в 2014 році.
За дослідженням вартості Олімпійських Ігор, випущеному в 2020 році, середня вартість витрат на проведення Ігор (спортивна складова) - 12 млрд дол, а загальні витрати, не пов'язані зі спортом, у кілька разів перевищують спортивні.
У випадку з Олімпіадою в Токіо перенесення Ігор, за даними оргкомітету, додало до його остаточної вартості 2,8 млрд дол.
Для Ігор було побудовано вісім майданчиків вартістю близько 3 млрд. Найбільші з них - Національний стадіон на 68 тис місць, побудований в 2019 році, і дві арени на 15 тис місць для плавання і волейболу. Крім того, були відремонтовані ще 25 майданчиків.
Також очікується, що доходи від Олімпіади будуть нижчими.
"Заборона на глядачів стала ударом по тисячам японських власників квитків і місцевим організаторам, які втратять близько 800 млн дол доходу від продажу квитків.
Також кількість людей, які приїжджають з-за кордону на Олімпіаду, скоротилась приблизно на дві третини", - додає видання.
Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Токіо проходять з 23 липня по 8 серпня. Через пандемію ці змагання перенесли на рік. Вони відбуваються без глядачів і з дотриманням усіх правил карантину.
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