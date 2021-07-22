Режисера Олімпіади у Токіо звільнили за день до церемонії відкриття

Режисера церемонії відкриття Олімпійських ігор у Токіо Кентаро Кобаяши звільнили за день до проведення заходу. У мережі з'явилися кадри з 1990-х років, де він жартує про Голокост. Президентка оргкомітету Олімпіади Сейко Хашимото заявила, що у цьому відео висміюються "болючі факти історії".

Про це пише BBC, повідомляє "Громадське".

Колишній комік Кентаро Кобаяши колись виступав у складі телевізійного комедійного дуету "Раменс". Так, у 1998 році він разом з колегою-коміком виступив з етюдом, де чоловіки прикидаються відомими дитячими аніматорами.

В етюді Кобаяши та його колега проводять мозковий штурм та, звертаючи увагу на паперові ляльки, комедіант пропонує "зіграти у Голокост".

Ці кадри 20-річної давнини викликали значне обурення у соцмережах. Рабин Абрахам Купер, директор з глобальних соціальних дій "Центру Симона Візенталя" заявив: "Будь-яка людина, якою б креативною вона не була, не має права знущатися з жертв нацистського геноциду".

Після хвилі критики та заяви про звільнення сам Кобаяши опублікував свою відповідь, де вибачився за свій жарт та вказав, що розваги не мають викликати у людей почуття ніяковості.

"Я розумію, що мій дурний вибір слів у той час був неправильним, і я шкодую про це", - йдеться у його повідомленні.

Олімпіада та скандали

Це вже не перше скандальне звільнення посадовців, які відповідали за організацію Олімпіади у Токіо. Так, у січні на засіданні оргкомітету Олімпійських ігор-2020 тодішній його президент Токіо Йоширо Морі під час обговорення питання про збільшення кількості жінок у комітеті зазначив, що тоді робочі зустрічі будуть затягуватися. Морі заявив, що жінки занадто багато говорять, і в них є схильність до суперечок.

Ця заява викликала шквал критики на адресу посадовця, а в соціальних мережах люди вимагали його негайної відставки. Морі перепросив за свої слова, але його все одно звільнили.

Пізніше через свої коментарі з посади пішов і креативний директор Олімпійський ігор у Токіо Хіроші Сасакі. Він запропонував акторці та комедіантці Наомі Ватанабе, відомій активістці руху бодіпозитиву у Японії, надягнути свинячі вуха та зіграти роль "СвинОлімпу" (Olympig) на церемонії відкриття змагань.

А нещодавно звільнили й композитора Кейго Оямаду, який брав участь в організації церемонії відкриття Олімпіади. Як виявилось, він знущався з однокласників у школі, а пізніше хизувався цим в інтерв'ю.

Нагадаємо, що переважна більшість жителів Японії вважають, що літню Олімпіада в Токіо слід або скасувати, або перенести на більш пізній термін через пандемію COVID-19.