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83% жителів Японії - за скасування або перенесення Олімпіади в Токіо

Опитування проводилося шляхом звернення до номерів стаціонарних і мобільних телефонів, випадково обраних комп'ютером
Переважна більшість жителів Японії вважають, що літню Олімпіада в Токіо слід або скасувати, або перенести на більш пізній термін через пандемію COVID-19.
83% жителів Японії - за скасування або перенесення Олімпіади в Токіо Фото: з вільних джерел

Такі дані опитування, проведеного у середині травня японським виданням Asahi Shimbun, повідомляє "Укрінформ". 

43% респондентів вважають, що Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо мають бути повністю скасовані. 40% заявили, що Ігри знову слід перенести на більш пізній термін. Лише 14% опитаних висловили думку, що Олімпіада має відбутися нинішнього літа (у квітневому опитуванні було 28% таких респондентів).

Опитування проводилося шляхом звернення до номерів стаціонарних і мобільних телефонів, випадково обраних комп'ютером.

Японія планує провести літні Олімпійські ігри з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Нагадаємо, що перенесення Олімпіади коштувало Японії майже $2,8 мільярда

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18 05 2021 16:09
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