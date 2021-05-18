СПОРТ НОВИНИПереважна більшість жителів Японії вважають, що літню Олімпіада в Токіо слід або скасувати, або перенести на більш пізній термін через пандемію COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
83% жителів Японії - за скасування або перенесення Олімпіади в Токіо
Опитування проводилося шляхом звернення до номерів стаціонарних і мобільних телефонів, випадково обраних комп'ютером
Фото: з вільних джерел
Такі дані опитування, проведеного у середині травня японським виданням Asahi Shimbun, повідомляє "Укрінформ".
43% респондентів вважають, що Олімпійські та Паралімпійські ігри в Токіо мають бути повністю скасовані. 40% заявили, що Ігри знову слід перенести на більш пізній термін. Лише 14% опитаних висловили думку, що Олімпіада має відбутися нинішнього літа (у квітневому опитуванні було 28% таких респондентів).
Опитування проводилося шляхом звернення до номерів стаціонарних і мобільних телефонів, випадково обраних комп'ютером.
Японія планує провести літні Олімпійські ігри з 23 липня по 8 серпня 2021 року.
Нагадаємо, що перенесення Олімпіади коштувало Японії майже $2,8 мільярда
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