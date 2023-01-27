Матеріали:
Теми:

Омбудсмен розповів, скільки українських дітей перебуває у рф

27 січня 2023, 17:02
Омбудсмен розповів, скільки українських дітей перебуває у рф
Омбудсмен Лубінець
Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини верифікував перебування на території росії понад 14 тисяч українських дітей, проте їхня загальна кількість може бути набагато більшою.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубинець в інтерв'ю Суспільному.

російська сторона не надає інформацію про вивезених українських дітей та не дозволяє українській стороні їх повертати.

"У нас є дані, що в росії перебуває понад 14 тисяч українських дітей. Це ті, яких удалося верифікувати. Насправді, я припускаю, таких дітей може бути понад 150 тисяч", - зазначив він.

За словами омбудсмена, російська сторона не надає інформації про вивезених українських дітей та не дозволяє українській стороні їх повертати.

Як розповів Лубинець, уповноважена з прав людини рф Тетяна Москалькова повідомила йому, що має список українських дітей, які хочуть повернутися в Україну, але надати конкретну інформацію відмовилася.

Скільки всього цивільних осіб зараз перебуває на території рф, достеменно не відомо.

"Але кількість звернень, що надійшли до Офісу омбудсмена за останні півроку, що стосувалися саме утримання цивільних, становить понад 20 тисяч. Тобто можемо констатувати, що як мінімум 20 тисяч громадян дорослого віку перебувають у росії", - зазначив Лубинець.

Раніше повідомлялось, що з початку повномасштабної війни з росією в Україні загинуло 459 дітей.

війнадітиокупанти

Останні матеріали

Чергова помилка Німеччини. Нерішучість нікому не йде на користь, окрім путіна – The Economist
Політика
Чергова помилка Німеччини. Нерішучість нікому не йде на користь, окрім путіна – The Economist
Переклад iPress – 27 січня 2023, 16:13
БТР Stryker та танки M1 Abrams. Переваги та можливі проблеми нової американської техніки на українському полі бою – американські експерти та ЗМІ
Технології
БТР Stryker та танки M1 Abrams. Переваги та можливі проблеми нової американської техніки на українському полі бою – американські експерти та ЗМІ
Переклад iPress – 27 січня 2023, 13:26
Чеський Трамп проти нащадків Гавела. Все, що варто знати про президентські вибори в Чехії
Політика
Чеський Трамп проти нащадків Гавела. Все, що варто знати про президентські вибори в Чехії
Переклад iPress – 27 січня 2023, 09:12
Арештований ФБРівець, Дерипаска, Трамп та Україна. Що їх пов’язує – Тімоті Снайдер
Політика
Арештований ФБРівець, Дерипаска, Трамп та Україна. Що їх пов’язує – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 січня 2023, 16:52
Україну слід перетворити на смертоносну для ворога силу. Потрібні далекобійні ракети, безпілотники на кшталт MQ-9 Reaper та F-16 – експерти Hudson Institute
Політика
Україну слід перетворити на смертоносну для ворога силу. Потрібні далекобійні ракети, безпілотники на кшталт MQ-9 Reaper та F-16 – експерти Hudson Institute
Переклад iPress – 26 січня 2023, 11:53
Гірка правда про те, як росія грабує українське мистецтво. І як їй в цьому допомагали місцеві колаборанти – The Atlantic
Cуспільство
Гірка правда про те, як росія грабує українське мистецтво. І як їй в цьому допомагали місцеві колаборанти – The Atlantic
Переклад iPress – 26 січня 2023, 09:41
Пентагон планує
Пентагон планує "залізний кулак" України. Як робили дипломатичну ковбасу у Рамштайні – Washington Post
Переклад iPress – 25 січня 2023, 14:32
Потрібен міжнародний трибунал. Як притягнути путіна та його посіпак до відповідальності – Washington Post
Політика
Потрібен міжнародний трибунал. Як притягнути путіна та його посіпак до відповідальності – Washington Post
Переклад iPress – 25 січня 2023, 11:38
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється