Омбудсмен розповів, скільки українських дітей перебуває у рф

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини верифікував перебування на території росії понад 14 тисяч українських дітей, проте їхня загальна кількість може бути набагато більшою.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубинець в інтерв'ю Суспільному.

російська сторона не надає інформацію про вивезених українських дітей та не дозволяє українській стороні їх повертати.

"У нас є дані, що в росії перебуває понад 14 тисяч українських дітей. Це ті, яких удалося верифікувати. Насправді, я припускаю, таких дітей може бути понад 150 тисяч", - зазначив він.

За словами омбудсмена, російська сторона не надає інформації про вивезених українських дітей та не дозволяє українській стороні їх повертати.

Як розповів Лубинець, уповноважена з прав людини рф Тетяна Москалькова повідомила йому, що має список українських дітей, які хочуть повернутися в Україну, але надати конкретну інформацію відмовилася.

Скільки всього цивільних осіб зараз перебуває на території рф, достеменно не відомо.

"Але кількість звернень, що надійшли до Офісу омбудсмена за останні півроку, що стосувалися саме утримання цивільних, становить понад 20 тисяч. Тобто можемо констатувати, що як мінімум 20 тисяч громадян дорослого віку перебувають у росії", - зазначив Лубинець.

Раніше повідомлялось, що з початку повномасштабної війни з росією в Україні загинуло 459 дітей.