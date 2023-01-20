З початку повномасштабної війни з росією в Україні загинуло 459 дітей, вважаються зниклими 345 - Омбудсмен

Депортовано 13916 українських дітей

Страшні цифри: в Україні з початку повномасштабної війни з росією загинуло 459 дітей, поранено 909 дітей, вважаються зниклими 345, депортовано 13916 дітей.

Про це сьогодні поінформувала прес-служба Офісу Омбудсмена України.

Інформація оприлюднена за даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни» станом на 20 січня 2023 року, йдеться у повідомленні.

Збір інформації також здійснювався Офісом Генерального прокурора України, Національною поліцією та Національним інформаційним бюро.