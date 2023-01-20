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ПОЛІТИКА

З початку повномасштабної війни з росією в Україні загинуло 459 дітей, вважаються зниклими 345 - Омбудсмен

20 січня 2023, 10:01
З початку повномасштабної війни з росією в Україні загинуло 459 дітей, вважаються зниклими 345 - Омбудсмен
Діти
Депортовано 13916 українських дітей

Страшні цифри: в Україні з початку повномасштабної війни з росією загинуло 459 дітей, поранено 909 дітей, вважаються зниклими 345, депортовано 13916 дітей.

Про це сьогодні  поінформувала прес-служба Офісу Омбудсмена України.

Інформація оприлюднена за даними державного порталу розшуку дітей «Діти війни» станом на 20 січня 2023 року, йдеться у повідомленні.

Збір інформації також здійснювався Офісом Генерального прокурора України, Національною поліцією та Національним інформаційним бюро.

 


війнадітиУкраїнаомбудсмен

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