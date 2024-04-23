Bloomberg: Як Україна планує використати кошти з пакету допомоги від США?

На першому місці в списку стоїть поповнення засобів української протиповітряної оборони.

Тепер, коли Палата представників Конгресу США, діючи у незвично двопартійний спосіб, нарешті ухвалила пакет допомоги Україні у розмірі 61 мільярд доларів, велике питання полягає в тому, на що українці мають витратити ці кошти.

Хороша новина полягає в тому, що й американське, і європейські оборонні відомства готувалися до цього моменту протягом останніх місяців.

Про це повідомляє Bloomberg.

Майже 90% коштів для України буде витрачено на закупівлі в оборонно-промисловій базі США. Це означає, що закупівлі та логістика мають проходити відносно гладко. На складах у Європі — у підпорядкуванні Європейського командування США і партнерів по НАТО в Німеччині, Польщі та інших країнах Східної Європи — вже повно зброї, особливо артилерійських снарядів, які можуть швидко потрапити до рук українців, зазначає агентство.

На першому місці в списку стоїть поповнення засобів української протиповітряної оборони. Це означає збільшення кількості ракет класу "земля-повітря", починаючи з невеликих систем, таких як NASAMS і MIM-23 HAWK, і закінчуючи великими батареями Patriot.

Patriot і ще більші системи THAAD здатні забезпечити захист від російських крилатих і балістичних ракет більших територій. Ці системи захистять не тільки цивільне населення і найважливіші об'єкти інфраструктури, такі як електромережі, а й будуть корисні для боротьби з російськими літаками.

Наступними у списку буде придбання артилерійських боєприпасів. Найбільш гостра потреба української артилерії — мільйони традиційних 155-міліметрових снарядів, а також боєприпаси для гармат меншого калібру.

"Україна також захоче використати ці кошти, щоб нарешті підняти в небо 45 (або близько до цієї кількості) винищувачів F-16, раніше обіцяних Заходом", — пише Bloomberg.

Ці універсальні бойові літаки здатні забезпечити надійну оборону в повітрі проти російських винищувачів і бомбардувальників, завдавати точних ударів з повітря по російських військах у полі й в окопах. Українські льотчики вже кілька місяців тренуються літати на них.

Ще одним пріоритетом стануть ракети класу "земля-земля" великої дальності. Високомобільна артилерійська ракетна система HIMARS та ще кращий армійський тактичний ракетний комплекс ATACMS — здатні завдавати ударів за лінією фронту і знищувати логістичні центри та командно-контрольні пункти, зокрема в Криму.

Крім того, безпілотники відіграють важливу роль у війні в Україні. Пакет допомоги від США може дозволити українцям створити потужніші ударні сили безпілотників з відповідними можливостями в галузі кібербезпеки.

"Враховуючи, що ці 61 мільярд доларів становлять менше ніж 7% величезного оборонного бюджету США, це чудова можливість повернення інвестицій для американських платників податків. Майже всі ці гроші будуть витрачені в США, створюючи робочі місця і допомагаючи економіці, а також допоможуть знищити військовий потенціал агресивного диктатора", — зазначає Bloomberg.

Джерело в США, знайоме з наданням Україні військової допомоги, повідомило, що більша її частина вже розміщена на складах у Німеччині та Польщі, що, очевидно, скоротило б час, необхідний для постачання його в Україну. Джерело також повідомило, що артилерійські снаряди прибудуть в Україну першими.