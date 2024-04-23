США готують пакет військової допомоги для України на суму $1 млрд

Таку інформацію видання Reuters отримало від двох американських генералів.

Новий пакет військової допомоги США для України, який буде надісланий після голосування в Конгресі, має вартість $1 мільярд.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Reuters, до пакета увійдуть зокрема транспортні засоби, зенітно-ракетні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin.

Джерела Politico днем раніше вказували, що в пакет увійдуть бойові машини піхоти Bradley, бронеавтомобілі Humvee (вони ж HMMWV) і бронетранспортери M113 і ракети. Також він включатиме артилерію і засоби протиповітряної оборони.

Також повідомлялось, що більшість озброєнь з нового пакета допомоги США для України, яку виділять після завершення процедури схвалення відповідного закону, вже перебуває на складах Німеччини і Польщі. Першими в Україну доставлять артилерійські снаряди.

20 квітня Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні на майже $61 мільярда до кінця вересня 2025 року. Законопроєкт передбачає $13,8 мільярда на закупівлю озброєнь та обладнання, ще $13,4 мільярда для заміни та ремонту вже переданої Україні зброї, а також для навчання українських військових. Ще $23,2 мільярда — на поповнення американських збройових запасів.