Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США готують пакет військової допомоги для України на суму $1 млрд

23 квітня 2024, 18:31
США готують пакет військової допомоги для України на суму $1 млрд
Фото: Укрінформ
Таку інформацію видання Reuters отримало від двох американських генералів.

Новий пакет військової допомоги США для України, який буде надісланий після голосування в Конгресі, має вартість $1 мільярд.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Reuters, до пакета увійдуть зокрема транспортні засоби, зенітно-ракетні комплекси Stinger, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм артилерійські снаряди, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin.

Джерела Politico днем раніше вказували, що в пакет увійдуть бойові машини піхоти Bradley, бронеавтомобілі Humvee (вони ж HMMWV) і бронетранспортери M113 і ракети. Також він включатиме артилерію і засоби протиповітряної оборони.

Також повідомлялось, що більшість озброєнь з нового пакета допомоги США для України, яку виділять після завершення процедури схвалення відповідного закону, вже перебуває на складах Німеччини і Польщі. Першими в Україну доставлять артилерійські снаряди.

20 квітня Палата представників США проголосувала за військову допомогу Україні на майже $61 мільярда до кінця вересня 2025 року. Законопроєкт передбачає $13,8 мільярда на закупівлю озброєнь та обладнання, ще $13,4 мільярда для заміни та ремонту вже переданої Україні зброї, а також для навчання українських військових. Ще $23,2 мільярда — на поповнення американських збройових запасів.

СШАдопомога Українівійна

Останні матеріали

Нема причин поки радіти оголошенню про американську допомогу. Що дозволяє росіянам просуватися – Том Купер
Політика
Нема причин поки радіти оголошенню про американську допомогу. Що дозволяє росіянам просуватися – Том Купер
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 16:53
Багато дрібних дій. росіяни продовжують наполегливо атакувати українські позиції за підтримки авіації та артилерії – Дональд Гілл
Cуспільство
Багато дрібних дій. росіяни продовжують наполегливо атакувати українські позиції за підтримки авіації та артилерії – Дональд Гілл
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 11:21
російська загроза не щезне. Без європейського переозброєння НАТО прирікає себе на поразку – Ендрю Міхта
Політика
російська загроза не щезне. Без європейського переозброєння НАТО прирікає себе на поразку – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 23 квітня 2024, 08:08
Проросійська фракція Республіканської партії програла. Тепер Україна має перемогти – Енн Епплбом
Політика
Проросійська фракція Республіканської партії програла. Тепер Україна має перемогти – Енн Епплбом
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 16:11
Чортівня закінчилася і ми повинні виграти цю битву. Як відбувалося результативне голосування в Конгресі – Філліпс О'Брайен
Політика
Чортівня закінчилася і ми повинні виграти цю битву. Як відбувалося результативне голосування в Конгресі – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 12:13
Рахунок за втрати під Авдіївкою. росіяни активно пробиваються для обходу лінії оборони на захід під Бахмутом – Том Купер
Політика
Рахунок за втрати під Авдіївкою. росіяни активно пробиваються для обходу лінії оборони на захід під Бахмутом – Том Купер
Переклад iPress – 22 квітня 2024, 06:31
Повітряно-ракетна війна. Успіхи українців та атаки росіян по цивільних об'єктах – Том Купер
Політика
Повітряно-ракетна війна. Успіхи українців та атаки росіян по цивільних об'єктах – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2024, 15:52
Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Політика
Стратегія мужності. Наступна фаза російсько-української війни – Hudson Institute
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 16:37
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється