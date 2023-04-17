Омбудсмен відреагував на ймовірні зізнання "вагнерівців" у вбивствах дітей в Україні

За воєнні злочини на території нашої країни, винні мають бути справедливо покарані.

Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення про ймовірні зізнання "вагнерівців" у вбивствах дітей в Україні.

Про це він написав у Telegram.

"Ці слова мають бути зафіксовані та перевірені, а особи, що розповідають їх – ідентифіковані. Безсумнівно, що в разі підтвердження умисного вбивства російськими військовими українських дітей – потрібно вжити всі необхідні заходи реагування. За воєнні злочини на території нашої країни, винні мають бути справедливо покарані", – написав він у телеграмі.

Він додав, що лише за офіційними даними внаслідок війни в Україні загинули 470 дітей, 407 — зниклі безвісти, 19 384 дитини — депортовані країною-агресором.

"Однак ми розуміємо, що ці цифри можуть бути набагато більшими. росія - країна-терорист", - додав він.

Раніше колишні командири підрозділів терористів ПВК Вагнера розповіли російському правозахисному проекту Gulagu.net про масові воєнні злочини у повномасштабній у війні проти України, які вони чинили за наказом свого ватажка Євгенія Прігожина.