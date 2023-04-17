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Омбудсмен відреагував на ймовірні зізнання "вагнерівців" у вбивствах дітей в Україні

17 квітня 2023, 20:32
Омбудсмен відреагував на ймовірні зізнання
Омбудсмен Лубінець
За воєнні злочини на території нашої країни, винні мають бути справедливо покарані.

Уповноважений Верховної Ради України із прав людини Дмитро Лубінець відреагував на повідомлення про ймовірні зізнання "вагнерівців" у вбивствах дітей в Україні.

Про це він написав у Telegram.

"Ці слова мають бути зафіксовані та перевірені, а особи, що розповідають їх – ідентифіковані. Безсумнівно, що в разі підтвердження умисного вбивства російськими військовими українських дітей – потрібно вжити всі необхідні заходи реагування. За воєнні злочини на території нашої країни, винні мають бути справедливо покарані", – написав він у телеграмі.

Він додав, що лише за офіційними даними внаслідок війни в Україні загинули 470 дітей, 407 — зниклі безвісти, 19 384 дитини — депортовані країною-агресором.

"Однак ми розуміємо, що ці цифри можуть бути набагато більшими. росія - країна-терорист", - додав він.

Раніше колишні командири підрозділів терористів ПВК Вагнера розповіли російському правозахисному проекту Gulagu.net про масові воєнні злочини у повномасштабній у війні проти України, які вони чинили за наказом свого ватажка Євгенія Прігожина.

Зокрема, про розстріл понад 20 українських дітей та підлітків, підрив ями, де було понад 50 поранених полонених тощо.

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