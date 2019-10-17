Оновлений макроекономічний прогноз презентують до кінця місяця. На ньому базуватиметься бюджет

У Раді бюджет, на відміну від інших законопроєкт, розглядять трьома читаннями: між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Бюджет стає законом після того, як за нього проголосують депутати після третього читання, а законопроєкт підпишуть спікер та президент і опублікують в офіційній пресі уряду

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує презентувати оновлений макроекономічний прогноз на наступні роки до кінця жовтня 2019 року. На основі цього прогнозу будуть базуватися показники уточненого бюджету на наступний рік.

"Зараз Мінекономіки завершує перегляд макропрогнозу на наступний рік… Думаю, до кінця цього тижня у нас будуть наші внутрішні цифри та, можливо, на наступному тижні, а точніше - до кінця місяця - ми будемо готові поділитися всіма цими цифрами публічно", - повідомив Гончарук 16 жовтня, повідомляє "Громадське".

Зазначимо, що внесений на розгляд парламенту бюджет на 2020 рік побудований на основі макроекономічного прогнозу Міністерства економіки, який склали весною 2019 року, ще до зміни уряду. Зокрема, у цьому пронозі закладено курс долара на рівні 28,2 гривні за долар, в той час як наразі курс валют є набагато нижчим. Також в старому прогнозі не розраховано результатів від реформ, які уряд має намір провести в Україні найближчим часом, зокрема земельної реформи.

20 вересня проєкт бюджету на 2020 рік офіційно представили у Верховній Раді.

За словами Оксани Маркарової, цьогоріч разом з проєктом бюджету на наступний рік уряд вперше не подаватиме змін до Податкового кодексу, як робив це у всі попередні роки: бюджет-2020 розраховано на чинних ставках податків та зборів, а також чинних податкових правилах

15 вересня, у неділю, уряд вніс до Ради законопроєкт №2000 "Про державний бюджет на 2020 рік". Раніше під цим номером на сайті Ради зареєстрували законопроєкт "Про бюдлт".

У бюджеті передбачено зростання мінімальної зарплати до 4723 гривень на місяць, доходи бюджету очікуються в 1 трильйон 79 мільярдів гривень. Витрати - 1,17 трильйона гривень, дефіцит бюджету - 2,09% від ВВП.

У самому бюджеті середній курс долару не закладений, але у макропрогнозі уряду він встановлений на рівні 28,2 гривні за долар.

Видатки на оборону збільшаться на 33,8 мільярда гривень - до 245,8 мільярда. На забезпечення енергетичної незалежності передбачено 2 мільярди, на розвиток дорожньої інфраструктури - 74,4 мільярда, фінансування Пенсійного фонду - 172,6 мільярда.

У бюджеті передбачено 438,1 мільярда гривень на виплату державних боргів - це близько 40% бюджету. При цьому частка держави в економіці має зменшитися.

Утім, в уряді наголосили, що проєкт бюджету, який внесли до Ради, складено на економічному прогнозі попереднього уряду. Також бюджет не враховує всіх запланованих реформ, які Кабмін планує провести, зокрема земельної. Тому остаточні цифри щодо доходів, курсу валют, дефіциту та іншого будуть відомі до розгляду документу депутатами в другому читанні, яке має відбутися до 2 листопада.

Зазначимо, що законопроєкт про державний бюджет на наступний рік складає Міністерство фінансів, потім його виносять на розгляд уряду, який має підтвердити цей документ та внести до Верховної Ради у вигляді законопроєкт.

У Раді бюджет, на відміну від інших законопроєкт, розглядять трьома читаннями: між першим і другим до нього можуть вносити поправки. Бюджет стає законом після того, як за нього проголосують депутати після третього читання, а законопроєкт підпишуть спікер та президент і опублікують в офіційній пресі уряду.