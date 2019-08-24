Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Онуфрій і Філарет не прийшли на молебень за Україну

Захід організувала Всеукраїнська рада церков у Софії Київській
Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій (Березовський) не прийшов на молебень за Україну, який відбувся вранці 24 серпня в Софії Київській з ініціативи Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.
Онуфрій і Філарет не прийшли на молебень за Україну Фото: rian.com.ua

На захід прийшли лідери всіх основних церков і релігійних організацій, зокрема предстоятель Православної церкви Епіфаній (Думенко), глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук), єпископ Римо-католицької церкви в Україні Віталій Кривицький, старший єпископ Української церкви християн віри євангельської Михайло Паночко, президент Об'єднання юдейських релігійних організацій, рабин Яків Дов Блайх. Про це йдеться на сайті Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.


Фото: vrciro.org.ua

У заході також взяли участь керівник Церкви адвентистів сьомого дня Станіслав Носов, єпископ Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян, старший єпископ Української християнської євангельської церкви Леонід Падун, старший єпископ Української вільної церкви християн євангельської віри Василь Райчинець, перший заступник голови Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Ігор Бандура, президент Українського біблійного товариства Григорій Комендант, імам Духовного управління мусульман шейх Хасан Ахатов, Пастир Німецької євангелічно-лютеранської церкви України Святослав Фехтел.


Фото: vrciro.org.ua

Прийшли також представники нової Верховної Ради, Кабміну, Офісу президента.

Водночас митрополит Онуфрій, а також почесний Патріарх ПЦУ Філарет були на Майдані Незалежності.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 08 2019 14:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в

#бізнес_ветеранів: Історія добровольця, який змінив юридичну діяльність на виготовлення в'ялених томатів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.