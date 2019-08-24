Онуфрій і Філарет не прийшли на молебень за Україну
На захід прийшли лідери всіх основних церков і релігійних організацій, зокрема предстоятель Православної церкви Епіфаній (Думенко), глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук), єпископ Римо-католицької церкви в Україні Віталій Кривицький, старший єпископ Української церкви християн віри євангельської Михайло Паночко, президент Об'єднання юдейських релігійних організацій, рабин Яків Дов Блайх. Про це йдеться на сайті Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.
Фото: vrciro.org.ua
У заході також взяли участь керівник Церкви адвентистів сьомого дня Станіслав Носов, єпископ Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян, старший єпископ Української християнської євангельської церкви Леонід Падун, старший єпископ Української вільної церкви християн євангельської віри Василь Райчинець, перший заступник голови Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Ігор Бандура, президент Українського біблійного товариства Григорій Комендант, імам Духовного управління мусульман шейх Хасан Ахатов, Пастир Німецької євангелічно-лютеранської церкви України Святослав Фехтел.
Фото: vrciro.org.ua
Прийшли також представники нової Верховної Ради, Кабміну, Офісу президента.
Водночас митрополит Онуфрій, а також почесний Патріарх ПЦУ Філарет були на Майдані Незалежності.
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