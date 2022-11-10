ООН: Через обстріли критичної інфраструктури України рф порушила міжнародне гуманітарне право

росію закликали утриматися від подальшої ескалації

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини заявили, що, завдавши ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі України 10 жовтня, росія порушила принципи міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє Reuters

"Ми серйозно стурбовані тим, що деякі атаки, схоже, були спрямовані на критично важливу цивільну інфраструктуру, що вказує на те, що ці удари могли порушити принципи ведення бойових дій згідно з міжнародним гуманітарним правом", - сказала речниця УВКПЛ Равіна Шамдасані на пресконференції 11 жовтня.

Вона також звернулася до російської федерації з закликом "утриматися від подальшої ескалації та вжити всіх можливих заходів для запобігання жертвам серед цивільного населення та пошкодженню цивільної інфраструктури".