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ООН готова бути посередником у питанні демілітаризації Запорізької АЕС

08 березня 2023, 20:02
ООН готова бути посередником у питанні демілітаризації Запорізької АЕС
Фото: УНН
Очільник Організація Об'єднаних Націй заявив, що вони готові надати свої послуги як посередник у питанні демілітаризації ЗАЕС.

На сьогодні Запорізька АЕС тимчасово перебуває під контролем російських окупантів.

Проте очільник ООН заявляє, що організація готова стати посеоредником в процесі демілітаризаіцї атомної станції. 

Передає Укрінформ

Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив сьогодні в Києві під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським.

“Безпека та захист Запорізької атомної електростанції також є життєво важливими. Я вважаю, що можливе посередництво задля повної демілітаризації цієї території з одночасним забезпеченням повернення станції до нормальної роботи мало б важливе значення. Організація Об'єднаних Націй готова запропонувати свої добрі послуги”, - заявив Антоніу Гутерреш.

Раніше стало відомо, що спільна мета України та ООН – це продовження "зернової угоди".

АЕСООНЗАЕС

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