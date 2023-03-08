ООН готова бути посередником у питанні демілітаризації Запорізької АЕС
На сьогодні Запорізька АЕС тимчасово перебуває під контролем російських окупантів.
Проте очільник ООН заявляє, що організація готова стати посеоредником в процесі демілітаризаіцї атомної станції.
Передає Укрінформ.
Про це генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив сьогодні в Києві під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським.
“Безпека та захист Запорізької атомної електростанції також є життєво важливими. Я вважаю, що можливе посередництво задля повної демілітаризації цієї території з одночасним забезпеченням повернення станції до нормальної роботи мало б важливе значення. Організація Об'єднаних Націй готова запропонувати свої добрі послуги”, - заявив Антоніу Гутерреш.
Раніше стало відомо, що спільна мета України та ООН – це продовження "зернової угоди".