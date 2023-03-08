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Спільна мета України та ООН – це продовження "зернової угоди" – Зеленський

08 березня 2023, 16:59
Спільна мета України та ООН – це продовження
Зерно в Ефіопію
Президент Зеленський і генсек ООН Гутерреш висловилися за продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня.

Саме 18 числа добігає кінця термін попередньої домовленості.

Передає Інтерфакс

"Я хотів би відзначити надзвичайну важливість продовження Чорноморської зернової ініціативи", - заявив генсек ООН.

Зеленського додав, що, також важливо працювати в рамках нашої гуманітарної ініціативи "Зерно з України". 

В рамках цієї ініціативи вдалося залучити понад $200 млн і відправити 140 тисяч тонн українського зерна в Європу, Кенію. Ефіопію, Сомалі. Упевнений. На думку президента, країна зможе значно посилити ініціативу і це дасть ще більше гарантій світової продовольчої безпеки.

Чорноморська зернова ініціатива забезпечила експорт 23 млн тонн зерна, сказав Гутерреш і додав:  "Завдяки цьому вдалося знизити продовольчі ціни у світі. Індекс продовольчих цін ФАО знизився майже на 20%. Експорт українського, російського зерна і добрив необхідні для глобальної продовольчої безпеки".

Сьогодні президент України зустрівся з генсеком ООН.
ООНУкраїназернова угода

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