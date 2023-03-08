Спільна мета України та ООН – це продовження "зернової угоди" – Зеленський
Саме 18 числа добігає кінця термін попередньої домовленості.
Передає Інтерфакс.
"Я хотів би відзначити надзвичайну важливість продовження Чорноморської зернової ініціативи", - заявив генсек ООН.
Зеленського додав, що, також важливо працювати в рамках нашої гуманітарної ініціативи "Зерно з України".
В рамках цієї ініціативи вдалося залучити понад $200 млн і відправити 140 тисяч тонн українського зерна в Європу, Кенію. Ефіопію, Сомалі. Упевнений. На думку президента, країна зможе значно посилити ініціативу і це дасть ще більше гарантій світової продовольчої безпеки.
Чорноморська зернова ініціатива забезпечила експорт 23 млн тонн зерна, сказав Гутерреш і додав: "Завдяки цьому вдалося знизити продовольчі ціни у світі. Індекс продовольчих цін ФАО знизився майже на 20%. Експорт українського, російського зерна і добрив необхідні для глобальної продовольчої безпеки".Сьогодні президент України зустрівся з генсеком ООН.