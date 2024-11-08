ООН насторожено очікує на повернення Трампа до влади – Reuters

На сьогодні США в ООН вкладає 22% всіх коштів.

Організація Об'єднаних Націй стурбована перемогою Дональда Трампа на виборах у США.

Про це інформує новинна агенція Reuters.

В Організації побоюються того, чи може Трамп скоротити фінансування Організації Об'єднаних Націй.

Також Білий дім може вийти з ключових міжнародних угод і інституцій, включно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Паризькою угодою щодо клімату.

В разі, якщо Вашингтон відступить від мандата ООН, це може відкрити двері Китаю.

Видання пише, що Китай може представити себе прихильником номер один багатосторонності.

Поки що США є найбільшим донором ООН, який вкладає 22%, другому місці - Китай.

Адміністрація Байдена заборгувала 995 млн доларів за основним бюджетом ООН і 862 млн - за бюджетом миротворчих операцій. Якщо США скоротять фінансування організації, основні роботи стануть неможливими.

В команді генсека ООН Антоніу Гутерріша вважають, що наступний рік буде дуже важким.

В той же час, Гутерріш підірвав авторитет ООН, відвідавши саміт БРІКС у росії.