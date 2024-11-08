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ООН насторожено очікує на повернення Трампа до влади – Reuters

08 листопада 2024, 14:36
ООН насторожено очікує на повернення Трампа до влади – Reuters
Фото: un.org.ua
На сьогодні США в ООН вкладає 22% всіх коштів.

Організація Об'єднаних Націй стурбована перемогою Дональда Трампа на виборах у США. 

Про це інформує новинна агенція Reuters.

В Організації побоюються того, чи може Трамп скоротити фінансування Організації Об'єднаних Націй. 

Також Білий дім може вийти з ключових міжнародних угод і інституцій, включно з Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Паризькою угодою щодо клімату.

В разі, якщо Вашингтон відступить від мандата ООН, це може відкрити двері Китаю. 

Видання пише, що Китай може представити себе прихильником номер один багатосторонності.

Поки що США є найбільшим донором ООН, який вкладає 22%, другому місці - Китай. 

Адміністрація Байдена заборгувала 995 млн доларів за основним бюджетом ООН і 862 млн - за бюджетом миротворчих операцій. Якщо США скоротять фінансування організації, основні роботи стануть неможливими.

В команді генсека ООН Антоніу Гутерріша вважають, що наступний рік буде дуже важким.

В той же час, Гутерріш підірвав авторитет ООН, відвідавши саміт БРІКС у росії.

 

Дональд ТрампООН

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