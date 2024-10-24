У виданні вважають, що генсека ООН необхідно замінити.

Рішення генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша відвідати саміт БРІКС у росії, організований путіним, демонструє подвійні стандарти ООН і дає путіну таку необхідну йому респектабельність і визнання.

Про це пише The Telegraph.

Гутерріш безсумнівно, буде стверджувати, що докладає зусиль для врегулювання війни в Україні. Однак, якщо він так прагне зближення росії та України, чому він відмовився відвідати мирну конференцію у Швейцарії, задається питанням видання.

"Генеральний секретар ще більше підірвав і без того ослаблений авторитет ООН, показавши, що у неї подвійні стандарти, коли справа доходить до засудження загибелі мирних жителів. Його дії з надання Путіну кисню респектабельності, якого він так жадає, обурливі", - підкреслює The Telegraph.

Гутерріш обіймає посаду генерального секретаря вже сім років, і його необхідно замінити, щоб зберегти хоч краплину довіри до ООН, підкреслюється в статті.

генсек ООН прибув із візитом до Казані, щоб узяти участь у саміті БРІКС. Також він має намір зустрітися з російським диктатором владіміром путіним, щоб обговорити війну в Україні. Такий перебіг подій став великим розчаруванням для тих, хто очікував, що росія за свої військові злочини і вторгнення в Україну стане міжнародним ізгоєм.

У МЗС України розкритикували Гутерріша за рішення поїхати в росію, в той час, як він відмовився від участі в "саміті миру" в Швейцарії щодо війни в Україні.