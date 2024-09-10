ООН не може змусити росію дотримуватись міжнародного права

Організація лише продовжує "сподіватись та очікувати".

Організація Об'єднаних Націй не має інструментів та важелів, щоб змусити рф дотримуватись міжнародного права.

Про це заявив голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс під час пресконференції в Нью-Йорку.

"ООН діє відповідно до спільних цінностей, а також переконань, сподіваючись, що всі члени міжнародної організації дотримуватимуться зобов'язань й поважатимуть територіальну цілісність інших країн", - сказав Френсіс.

Він додав, що ООН продовжує сподіватись та очікувати, що росія виконуватиме обов'язки, втім, він сумнівається у тому, що організація має достатньо можливостей і повноважень, щоб примусити країну-терориста дотримуватись Статуту ООН і міжнародного права.

Френсіс вважає, що Генеральна Асамблея прийняла "ряд рішучих резолюцій", які закликають ворога дотримуватися закону та вивести своїх терористів з території України.

"Я сам додав до резолюції слово "негайно". Ця агресія росії є грубим порушенням міжнародного права, і ми не можемо з цим миритися", - підсумував він.

Днями ООН звітувало, що в серпні через війну росії в Україні загинули 184 цивільні людини.