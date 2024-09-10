Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ООН не може змусити росію дотримуватись міжнародного права

10 вересня 2024, 13:05
ООН не може змусити росію дотримуватись міжнародного права
Фото: Укрінформ
Організація лише продовжує "сподіватись та очікувати".

Організація Об'єднаних Націй не має інструментів та важелів, щоб змусити рф дотримуватись міжнародного права. 

Про це заявив голова Генеральної Асамблеї ООН Денніс Френсіс під час пресконференції в Нью-Йорку.

"ООН діє відповідно до спільних цінностей, а також переконань, сподіваючись, що всі члени міжнародної організації дотримуватимуться зобов'язань й поважатимуть територіальну цілісність інших країн", - сказав Френсіс. 

Він додав, що ООН продовжує сподіватись та очікувати, що росія виконуватиме обов'язки, втім, він сумнівається у тому, що організація має достатньо можливостей і повноважень, щоб примусити країну-терориста дотримуватись Статуту ООН і міжнародного права.

Френсіс вважає, що Генеральна Асамблея прийняла "ряд рішучих резолюцій", які закликають ворога дотримуватися закону та вивести своїх терористів з території України.

"Я сам додав до резолюції слово "негайно". Ця агресія росії є грубим порушенням міжнародного права, і ми не можемо з цим миритися", - підсумував він.

Днями ООН звітувало, що в серпні через війну росії в Україні загинули 184 цивільні людини.

 

РосіяООНвійна в Україні

Останні матеріали

Трофімов проти Трофімової. російська пропаганда все ще пронизує західну культуру – треба дати їй відсіч – Едвард Лукас
Політика
Трофімов проти Трофімової. російська пропаганда все ще пронизує західну культуру – треба дати їй відсіч – Едвард Лукас
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 12:04
Українські дрони поливають російські позиції термітом. Як відбувається наступ ЗСУ на Курщині – Дональд Гілл
Cуспільство
Українські дрони поливають російські позиції термітом. Як відбувається наступ ЗСУ на Курщині – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 07:35
путін виграє нову Холодну війну. Час переходити в наступ – Івана Страднер
Політика
путін виграє нову Холодну війну. Час переходити в наступ – Івана Страднер
Переклад iPress – 09 вересня 2024, 13:49
Краще мовчати. Західні ЗМІ продовжують підтримувати наратив путіна і заперечувати Зеленського – Філліпс О'Брайен
Політика
Краще мовчати. Західні ЗМІ продовжують підтримувати наратив путіна і заперечувати Зеленського – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 вересня 2024, 11:34
Підсумки тижня. Вашингтон та зомбовані ідіоти на Заході продовжують захищати російські Су-34 – Том Купер
Політика
Підсумки тижня. Вашингтон та зомбовані ідіоти на Заході продовжують захищати російські Су-34 – Том Купер
Переклад iPress – 08 вересня 2024, 23:52
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Політика
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 14:11
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Політика
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 12:07
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Політика
росія витратила стратегічний резерв на Курський фронт. Відтак інші фронти у них просідають – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 08:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється