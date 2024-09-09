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В серпні через війну росії в Україні загинули 184 цивільні людини – ООН

09 вересня 2024, 13:13
В серпні через війну росії в Україні загинули 184 цивільні людини – ООН
Фото: Укрінформ

Ще  856 людей отримали поранення. 

Фактично всі жертви загинули від ракетних, бомбових і артилерійських ударів росіян, а на мінах підірвалися двоє людей.

Про це йдеться в звіті ООН

"В серпні в Україні загинули щонайменше 184 цивільні особи та 856 отримали поранення, що зробило цей місяць другим за кількістю жертв серед цивільного населення у 2024 році після липня", - йдеться в звіті Організації Об'єднаних Націй. 

За підрахунками ООН, з 24 лютого 2022 року, внаслідок бойових дій загинули 11 743 людей та поранені 24 614 мирних жителів України. Ці дані можуть бути неточними, так як немає можливості порахувати усіх вбитих росіянами українців на окупованій території.

Зі 184 загиблих на окупованих росією територіях жили 10 людей, із 856 поранених - 84.

Це другий показник за кількістю жертв серед цивільного населення в цьому році. 

В оон додали, що зростання кількості загиблих серед цивільних повʼязане з багатьма інцидентами з масовими жертвами. В тому числі у Костянтинівці і Харкові, а також щоденними обстрілами поблизу лінії фронту, особливо у Донецькій області.

"Абсолютна більшість цивільних жертв (91%) та пошкодження закладів охорони здоровʼя й освіти (95%) у серпні зафіксовано на контрольованих урядові України територіях", - резюмували в Організаціх.

 

ООНжертвивійна в Україні

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