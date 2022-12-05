ООН очікує збільшення внутрішньо переміщених осіб в Україні

Управління ООН у справах біженців очікує збільшення переміщення осіб всередині України через російську агресію, а не збільшення потоку біженців до країн Європейського Союзу.

Про це заявив у коментарі німецькому виданню Der Spiegel керівник УВКБ ООН Філіппо Гранді.

"Найймовірнішим сценарієм є подальше переміщення в межах України. Я сподіваюся, що нового великого руху біженців не буде", — сказав він, однак додав, що "війна непередбачувана".

Він висловив стурбованість, що тим, хто все ще може втекти за кордон, швидше за все, знадобиться додаткова підтримка.

"Ті, хто досі залишався в Україні, або мали менше контактів у Європі , або були менш мобільними", — вважає представник ООН.

Він висловив упевненість, що в разі потреби країни ЄС також можуть прийняти додаткових біженців з України, однак це матиме додаткові труднощі.

"На відміну від весни , цього разу буде потрібно більше громадського житла, і для цього знадобляться кошти", - додав він.

За даними УВКБ ООН, вторгнення росії в Україну наприкінці лютого призвело до найбільшого переміщення людей за десятиліття. Лише на початку листопада Гранді заявив у Нью-Йорку, що з початку війни свої домівки покинули близько 14 мільйонів людей. Статус тимчасового захисту в ЄС мають майже 5 млн біженців з України. Деякі українці перебувають за кордоном із початку повномасштабної війни, але зберігають зв'язки з Батьківщиною. І не лише емоційні чи інформаційні. Наші біженці по можливості допомагають військовим донатами, речами та продуктами, або стають волонтерами, щоб підтримати новоприбулих співвітчизників.

Раніше повідомлялось, що Естонія надасть грошову допомогу українцям, які постраждали через війну.