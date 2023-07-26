ООН оглянула наслідки російського обстрілу Одеси

До Одеси прибула постійний координатор ООН в Україні Деніз Браун.

Разом з мером міста і головою військової адміністрації вони оглянули Спасо-Преображенський собор, який пошкодила ракета рф.

Про це повідомляє є прес-служба Одеської міської ради.

"Це ще одне явне порушення міжнародного гуманітарного права, де цивільні особи та цивільна інфраструктура, яка явно знищена, не є частиною війни. І такі будівлі, як цей об'єкт культурної спадщини, є ключовими для української ідентичності та культури", - написали там.

Координатор додала, що собор - один з об'єктів, захищених ЮНЕСКО, тому він захищений ООН.

"Раніше я говорила про справедливість і відповідальність, і важливо задокументувати ці атаки та наслідки цих атак, щоб притягнути до відповідальності", - сказала Браун.