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ООН оглянула наслідки російського обстрілу Одеси

26 липня 2023, 13:08
ООН оглянула наслідки російського обстрілу Одеси
Фото: Укрінформ
До Одеси прибула постійний координатор ООН в Україні Деніз Браун.

Разом з мером міста і головою військової адміністрації вони оглянули Спасо-Преображенський собор, який пошкодила ракета рф. 

Про це повідомляє є прес-служба Одеської міської ради.

"Це ще одне явне порушення міжнародного гуманітарного права, де цивільні особи та цивільна інфраструктура, яка явно знищена, не є частиною війни. І такі будівлі, як цей об'єкт культурної спадщини, є ключовими для української ідентичності та культури", - написали там. 

Координатор додала, що собор - один з об'єктів, захищених ЮНЕСКО, тому він захищений ООН.

"Раніше я говорила про справедливість і відповідальність, і важливо задокументувати ці атаки та наслідки цих атак, щоб притягнути до відповідальності", - сказала Браун.

На тижні росія вдарила дронами по Дунайських портах на Одещині. Є руйнування і постраждалі.
ООНОдеса

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