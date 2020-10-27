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ООН оцінює збитки туристичної сфери в 700 мільярдів доларів

Туристична галузь отримала збиток в розмірі 730 мільярдів доларів за 8 місяців 2020 року в результаті скорочення числа туристичних поїздок по всьому світу через пандемію коронавірусу.
ООН оцінює збитки туристичної сфери в 700 мільярдів доларів Фото: e-crimea.info

Про це йдеться в пресрелізі Всесвітньої туристичної організації ООН, повідомляє "Економічна правда".

Обмеження на поїздки, введені у зв'язку з пандемією, продовжують сильно бити по світовому туризму, кажуть в ООН.

"За перші вісім місяців 2020 року кількість міжнародних прибуттів знизилася на 70%. Це призвело до втрати 730 млрд доларів", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що ця цифра більш ніж у вісім разів перевищує збитки сектора, понесені в 2009 році через глобальну економічну та фінансову кризу.

У 2019 році число туристів, які подорожують в інші країни, досягло позначки 1,5 млрд. Цей показник на 4% вище за рівень 2018 року.

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27 10 2020 17:22
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