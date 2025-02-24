ООН підтримала українську резолюцію щодо війни в Україні: США голосували проти

Крім Сполучених штатів ще були проти 16 країн і росія.

Сьогодні, 24 лютого, Генеральна Асамблея ООН підтримала українську резолюцію щодо російсько-української війни з нагоди третіх роковин повномасштабного вторгнення, але США, росія та ще 16 країн проголосували проти.

Про це стало відомо із засідання Генасамблеї ООН, що йшла наживо.

Відомо також, що резолюцію України підтримали 93 країни світу, в якій росію називають країною-агресоркою і вимагають від кремля вивести війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Разом з США проти проголосували росія, білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Гаїті, Ізраїль та інші.

Утрималися - 65 держав, серед яких Китай та Іран.

В той же час, американську резолюцію підтримали 89 держав. Проти висловилися 8 країн, а утрималися — 70, серед який і Україна.

В ній слово "війна" замінено на "конфлікт".

Зарнку ми писали, що США закликають ООН голосувати за їхній варіант резолюції щодо України.