БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗростання світової економіки в 2021 році, за оцінкою відділу глобального економічного моніторингу ООН, складе 5,4%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООН покращила оцінку зростання світового ВВП до 5,4%
Відновлення економіки Китаю та США поліпшило перспективи глобального зростання
Фото: з вільних джерел
Прогноз зростання світового ВВП був покращений: в січні очікувалося зростання в 4,7%, повідомляє "Укрінформ". Зниження світової економіки в 2020 році склало 3,6%.
Відновлення економіки Китаю та США поліпшило перспективи глобального зростання, проте йому загрожує збільшення кількості випадків зараження коронавірусом і "недостатній прогрес в вакцинації в багатьох країнах", - зазначено в звіті.
Нагадаємо, що МВФ планує виділити $650 мільярдів для виходу світової економіки з рецесії
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 05 2021 10:31 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам