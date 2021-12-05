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ООН покращила оцінку зростання світового ВВП до 5,4%

Відновлення економіки Китаю та США поліпшило перспективи глобального зростання
Зростання світової економіки в 2021 році, за оцінкою відділу глобального економічного моніторингу ООН, складе 5,4%.
ООН покращила оцінку зростання світового ВВП до 5,4% Фото: з вільних джерел

Прогноз зростання світового ВВП був покращений: в січні очікувалося зростання в 4,7%, повідомляє "Укрінформ". Зниження світової економіки в 2020 році склало 3,6%.

Відновлення економіки Китаю та США поліпшило перспективи глобального зростання, проте йому загрожує збільшення кількості випадків зараження коронавірусом і "недостатній прогрес в вакцинації в багатьох країнах", - зазначено в звіті.

Нагадаємо, що МВФ планує виділити $650 мільярдів для виходу світової економіки з рецесії

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12 05 2021 10:31
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