ООН покращила оцінку зростання світового ВВП до 5,4%

Зростання світової економіки в 2021 році, за оцінкою відділу глобального економічного моніторингу ООН, складе 5,4%.

Прогноз зростання світового ВВП був покращений: в січні очікувалося зростання в 4,7%, повідомляє "Укрінформ". Зниження світової економіки в 2020 році склало 3,6%.

Відновлення економіки Китаю та США поліпшило перспективи глобального зростання, проте йому загрожує збільшення кількості випадків зараження коронавірусом і "недостатній прогрес в вакцинації в багатьох країнах", - зазначено в звіті.

Нагадаємо, що МВФ планує виділити $650 мільярдів для виходу світової економіки з рецесії