ООН прогнозує масштабний голод у світі та економічну кризу через коронавірус

"Ми зіткнулися з безпрецедентною ситуацією, в якій ми, як найбільша в світі гуманітарна організація, ще ніколи не перебували. Це абсолютно невідома територія"

Пандемія коронавірусу у світі значно вплинула на економічну ситуацію. Всесвітня продовольча програма від ООН прогнозує, що криза тільки загострюватиметься. У світі можливий масштабний голод.

Представниця організації Беттіна Люшер заявила, що ООН уже зіткнулася з безпрецедентною ситуацією, повідомляє DW, передає 24 КАНАЛ.

За її словами, організація вже зараз надає невідкладну гуманітарну допомогу 87 мільйонам ​осіб у понад 80 країнах.

Робота ООН дедалі більше ускладнюється через:

війни;

кліматичні зміни;

посухи;

повені;

коронавірус.

Беттіна Люшер наголосила, що коронавірус проник майже у всі африканські країни. У багатьох регіонах ситуацію ускладнює слабка економіка і система охорони здоров'я.

"Ми зіткнулися з безпрецедентною ситуацією, в якій ми, як найбільша в світі гуманітарна організація, ще ніколи не перебували. Це абсолютно невідома територія",– зазначила Люшер.

За оцінками ООН, в усьому світі зараз голодують понад 820 мільйонів людей. Тільки в Східній Африці від голоду страждають 15 мільйонів осіб.

Беттіна Люшер наголосила, що пандемія коронавірусу дає підстави побоюватися, що голод стане реальністю і для багатьох мільйонів інших людей.

Станом на 3 квітня у світі більше 1 мільйона підтверджених випадків коронавірусу, понад 55 тисяч людей померли, одужали – 220 тисяч. Через стрімке поширення хвороби та введення обмежень світ стоїть на порозі нової економічної кризи.

Що відомо про можливу світову кризу 2020?

В Україні НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. НБУ запевняє, що українська економіка готова до будь-яких кризових явищ.

Водночас Кабмін в оновленому прогнозі підвищив рівень інфляції у 2020 році до 11,6% та погіршив свої очікування щодо інших макроекономічних показників.

Через можливу нову світову кризу деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік. Осередком нової економічної кризи може стати Італія.

Нагадаємо, що у світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 218 осіб померло, одужали 212 993 людини.