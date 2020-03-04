ООН прогнозує масштабний голод у світі та економічну кризу через коронавірус
Представниця організації Беттіна Люшер заявила, що ООН уже зіткнулася з безпрецедентною ситуацією, повідомляє DW, передає 24 КАНАЛ.
За її словами, організація вже зараз надає невідкладну гуманітарну допомогу 87 мільйонам осіб у понад 80 країнах.
Робота ООН дедалі більше ускладнюється через:
- війни;
- кліматичні зміни;
- посухи;
- повені;
- коронавірус.
Беттіна Люшер наголосила, що коронавірус проник майже у всі африканські країни. У багатьох регіонах ситуацію ускладнює слабка економіка і система охорони здоров'я.
"Ми зіткнулися з безпрецедентною ситуацією, в якій ми, як найбільша в світі гуманітарна організація, ще ніколи не перебували. Це абсолютно невідома територія",– зазначила Люшер.
За оцінками ООН, в усьому світі зараз голодують понад 820 мільйонів людей. Тільки в Східній Африці від голоду страждають 15 мільйонів осіб.
Беттіна Люшер наголосила, що пандемія коронавірусу дає підстави побоюватися, що голод стане реальністю і для багатьох мільйонів інших людей.
Станом на 3 квітня у світі більше 1 мільйона підтверджених випадків коронавірусу, понад 55 тисяч людей померли, одужали – 220 тисяч. Через стрімке поширення хвороби та введення обмежень світ стоїть на порозі нової економічної кризи.
Що відомо про можливу світову кризу 2020?
В Україні НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. НБУ запевняє, що українська економіка готова до будь-яких кризових явищ.
Водночас Кабмін в оновленому прогнозі підвищив рівень інфляції у 2020 році до 11,6% та погіршив свої очікування щодо інших макроекономічних показників.
Через можливу нову світову кризу деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік. Осередком нової економічної кризи може стати Італія.
Нагадаємо, що у світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 218 осіб померло, одужали 212 993 людини.
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