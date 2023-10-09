Матеріали:
Теми:

ООН провела екстрене засідання за закритими дверима через Ізраїль

09 жовтня 2023, 08:16
ООН провела екстрене засідання за закритими дверима через Ізраїль
Засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, присвячене ситуації на Близькому Сході, розпочалося вчора пізно ввечері.

Про це повідомляє CNN

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав усі сторони негайно припинити насильство в Секторі Гази після нападу палестинського угруповання ХАМАС.

Після екстреного засідання Ради безпеки ООН жодних рішень не було прийнято.

Зазначимо, атака тривала з ранку 7 жовтня. Терористи вдарили тисячами ракет, а також кілька сотень бойовиків подолали стіни та напали на ізраїльські міста. Число жертв та постраждалих по обидва боки оцінюється сотнями.

 
ІзраїльООНзасідання

Останні матеріали

Нестача особового складу в ЗСУ – фейк. Минув ще один тиждень важких боїв – Том Купер
Політика
Нестача особового складу в ЗСУ – фейк. Минув ще один тиждень важких боїв – Том Купер
Переклад iPress – 09 жовтня 2023, 11:16
Напад на Ізраїль. 11 вересня з глобальними наслідками – Раян, Міхта, Бут
Політика
Напад на Ізраїль. 11 вересня з глобальними наслідками – Раян, Міхта, Бут
Переклад iPress – 09 жовтня 2023, 08:52
Дірявий кордон США на півдні шкодить Україні. Рука кремля спрямовує нелегалів на Захід – ексспічрайтер Джорджа Буша Марк Тіссен
Політика
Дірявий кордон США на півдні шкодить Україні. Рука кремля спрямовує нелегалів на Захід – ексспічрайтер Джорджа Буша Марк Тіссен
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 14:43
Що думають американці про підтримку України. Чи політики враховують цю думку? – Atlantic Council
Політика
Що думають американці про підтримку України. Чи політики враховують цю думку? – Atlantic Council
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 12:43
Нобелівські премії з фізики, хімії, медицини. Перемоги, які впливають на наше повсякденне життя
Технології
Нобелівські премії з фізики, хімії, медицини. Перемоги, які впливають на наше повсякденне життя
Переклад iPress – 06 жовтня 2023, 08:46
росія виводить кораблі ЧФ з бази в Криму після ударів України. Виведення є болючою поразкою для кремля, який захопив півострів 2014 року – WSJ
Політика
росія виводить кораблі ЧФ з бази в Криму після ударів України. Виведення є болючою поразкою для кремля, який захопив півострів 2014 року – WSJ
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 17:07
У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Політика
У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 13:09
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Cуспільство
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 09:07
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється