Засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, присвячене ситуації на Близькому Сході, розпочалося вчора пізно ввечері.

Про це повідомляє CNN.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк закликав усі сторони негайно припинити насильство в Секторі Гази після нападу палестинського угруповання ХАМАС.

Після екстреного засідання Ради безпеки ООН жодних рішень не було прийнято.

Зазначимо, атака тривала з ранку 7 жовтня. Терористи вдарили тисячами ракет, а також кілька сотень бойовиків подолали стіни та напали на ізраїльські міста. Число жертв та постраждалих по обидва боки оцінюється сотнями.