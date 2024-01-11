ООН шукатиме $3,1 млрд допомоги для України у 2024 році – Reuters

ООН має на меті зібрати $3,1 млрд для надання допомоги 8,5 мільйонам людей в Україні.

Агентства Організації Об’єднаних Націй наступного тижня попросять $3,1 млрд для фінансування допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

"Оскільки війна в Україні не припиняється, це призводить до високого рівня гуманітарних потреб, фінансова підтримка має бути постійною. У 2024 році ми закликаємо всіх донорів знову активізуватись і допомогти народу України", - заявила представниця Управління ООН з координації гуманітарних питань (ОСНА) Едем Восорну.

Вона додала, що план реагування Організації Об’єднаних Націй на 2024 рік, який буде представлено OCHA в Женеві в понеділок разом з агентством у справах біженців, має на меті зібрати $3,1 млрд для надання допомоги 8,5 мільйонам людей в Україні.

В Організації Об'єднаних Націй підрахували, що в Україні в цьому році 14,6 мільйона людей, близько 40 відсотків населення України, потребуватимуть підтримки, на гуманітару допомогу необхідно $4,1 мільярда. В ООН також порахували, що з України з початку війни виїхали 6,3 мільйона українців. На кінець 2023 року в Європі було зареєстровано 5,9 мільйона біженців з України.