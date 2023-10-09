ООН стурбована відсутністю системи повернення українських дітей з росії – Reuters

Зазначається, що наразі Україна репатріювала понад 400 дітей.

В Організації Об’єднаних Націй виказали стурбованість щодо відсутності механізму повернення українських дітей, які були депортовані до російської федерації, а також фізичного і психологічного насильства.

Про це повідомляє Reuters.

У матеріалі наводять заяви українського уряду про те, що ідентифікувала і перевірила майже 20 000 дітей, які були вивезені до росії під час війни. Водночас Київ репатріював понад 400 дітей.

"Управління Верховного комісара ООН з прав людини як і раніше серйозно стурбоване тим, що не існує налагодженої системи повернення українських дітей, які були передані в інші регіони на окупованій Росією території або до російської федерації", − зазначила заступниця Верховного комісара Нада Аль-Нашіф на Раді ООН з прав людини в Женеві.

Видання розповідає, що деякі діти, які повернулис додому, розповідають, що стали свідками або зазнали психологічного чи фізичного насильства з боку тамтешнього педагогічного персоналу.

Нагадаємо, на підконтрольну Україні територію повернули ще дев'ятьох дітей, які перебували на тимчасово окупованій росіянами частині Херсонської області.