Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ООН ухвалила резолюцію щодо порушення прав людини росією

20 грудня 2023, 08:45
ООН ухвалила резолюцію щодо порушення прав людини росією
Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує серйозні порушення росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Про це МЗС України написало в Telegram-каналі.

"Оновлена резолюція ГА ООН зокрема вимагає від Росії припинити примусову депортацію та забезпечити безпечне повернення всіх українських дітей і цивільних заручників. Це одні з найжахливіших злочинів, і їх необхідно припинити", - йдеться в дописі. 

Ми також писали, що вчора ООН побачило ознаки того, що армія рф вчинила військові злочини в Україні.

 

РосіяООНправа людини

Останні матеріали

Воля і засоби: як Україна може перемогти. Аналіз Міністерства оборони Естонії містить довгоочікувану ясність – Едвард Лукас
Політика
Воля і засоби: як Україна може перемогти. Аналіз Міністерства оборони Естонії містить довгоочікувану ясність – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 грудня 2023, 09:03
Це ж відстань, дурню... Особливості ракетного озброєння F-16 і російських сучасних винищувачів. Частина 1 – Том Купер
Політика
Це ж відстань, дурню... Особливості ракетного озброєння F-16 і російських сучасних винищувачів. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 14:19
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Політика
Передайте заморожені активи росії Україні негайно. путін повинен заплатити за вторгнення – Енн Епплбом
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 12:25
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Поки Захід хропе у глибокому сні, росія скористається різдвяними канікулами на Заході – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 19 грудня 2023, 07:04
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Політика
Таємниця зниклої папки. Як за президентства Трампа щезла збірка необроблених розвідданих щодо росії – CNN
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 16:22
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Політика
Перемога Трампа у 2016 році. Як агенти ФБР допомогли росії – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 грудня 2023, 12:03
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Політика
Припинення допомоги США. Зупиніть тоді й обмеження на дії Україні на території росії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 грудня 2023, 23:45
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Політика
Німецький шпигун постав перед судом за продаж секретів росії. Та що нового у шпигунській епопеї у Норвегії – New York Times і Verdens Gang
Переклад iPress – 15 грудня 2023, 16:09
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється