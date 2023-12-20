ООН ухвалила резолюцію щодо порушення прав людини росією

Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує серйозні порушення росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

Про це МЗС України написало в Telegram-каналі.

"Оновлена резолюція ГА ООН зокрема вимагає від Росії припинити примусову депортацію та забезпечити безпечне повернення всіх українських дітей і цивільних заручників. Це одні з найжахливіших злочинів, і їх необхідно припинити", - йдеться в дописі.

Ми також писали, що вчора ООН побачило ознаки того, що армія рф вчинила військові злочини в Україні.