ООН побачило ознаки того, що армія рф вчинила військові злочини в Україні – The Guardian

Глава ООН з прав людини Фолькер Турк заявив, що росія не змогла захистити цивільних осіб в Україні і що є ознаки того, що російські війська скоїли там військові злочини.

Про це йдеться в новинній стрічці британської газети The Guardian.

"російська федерація значною мірою не вжила адекватних заходів для захисту цивільних осіб і цивільних об'єктів від наслідків їхніх атак", - заявив Турк у Раді з прав людини в Женеві.

За його словами, моніторинг ООН вказує на грубі порушення міжнародного права прав людини, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та військові злочини, насамперед з боку сил російської федерації.

В березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира путіна за нагляд за викраденням українських дітей.

На початку грудня ми писали, що росію "видворили" з ради Міжнародної морської організації ООН.