ООН побачило ознаки того, що армія рф вчинила військові злочини в Україні – The Guardian
Про це йдеться в новинній стрічці британської газети The Guardian.
"російська федерація значною мірою не вжила адекватних заходів для захисту цивільних осіб і цивільних об'єктів від наслідків їхніх атак", - заявив Турк у Раді з прав людини в Женеві.
За його словами, моніторинг ООН вказує на грубі порушення міжнародного права прав людини, серйозні порушення міжнародного гуманітарного права та військові злочини, насамперед з боку сил російської федерації.
В березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира путіна за нагляд за викраденням українських дітей.
На початку грудня ми писали, що росію "видворили" з ради Міжнародної морської організації ООН.